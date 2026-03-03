Temporada de verano en Villa Carlos Paz: 70% de ocupación, estadías más cortas y un consumo más cauteloso

La temporada turística de verano cerró con un balance positivo en Villa Carlos Paz, con un promedio general de ocupación del 70% y picos que alcanzaron entre el 95% y el 100% durante el último fin de semana de Carnaval. Así lo confirmó Sebastián Boldrini, responsable del área de Turismo local, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7).

Según adelantó, el informe completo será presentado este miércoles.

Boldrini detalló que la temporada se sostuvo con buenos niveles de afluencia, aunque con cambios claros en el comportamiento del visitante. La estadía promedio fue de 5,4 noches, lo que representa una baja de entre dos y dos noches y media en comparación con la temporada 2025.

“La ocupación fue positiva, pero sí se ve un ahorro en el gasto diario”, explicó. El consumo se mide de manera integral e incluye hotelería, gastronomía, entretenimiento, transporte y actividades culturales. En ese rubro, el funcionario reconoció que el impacto de la coyuntura económica se reflejó especialmente en salidas a restaurantes, espectáculos, teatro, cine y complejos recreativos.

No obstante, destacó un dato que consideran clave desde el área: más del 98% de las personas encuestadas manifestó que planifica y ahorra específicamente durante el año para poder vacacionar, aun en un contexto económico adverso.

Procedencia de los turistas y el peso de los festivales

En cuanto al origen de los visitantes, la provincia de Buenos Aires encabezó el ranking de procedencia, seguida por Santa Fe y, en tercer, cuarto y quinto lugar, provincias del norte argentino como Salta, Jujuy y Catamarca.

Respecto a la forma de llegada al destino, el automóvil particular fue el principal medio de transporte, seguido por ómnibus de larga distancia y, en menor medida, por avión.

Boldrini subrayó además la incidencia directa de los grandes eventos regionales en la ocupación hotelera. “Cuando comienza el Festival Nacional de Folklore de Cosquín o el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, a Carlos Paz se le incrementa inmediatamente el porcentaje de ocupación”, señaló.

Finalmente, anticipó que el informe definitivo se presentará junto con la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz y ASOGA Villa Carlos Paz, donde el sector privado también expondrá su evaluación de la temporada.