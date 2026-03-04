Perfil
El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 4 de marzo

Este miércoles 4 de marzo el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.385 pesos y cotiza a 1.435 pesos para la compra.

Perfil Redacción Córdoba
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.435.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.409
  • - Venta: $1.440.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.434,78 para la compra, y $1.438,28 para la venta.

Este miércoles 4 de marzo la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.445.

BBVA

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.435.

ICBC

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.450.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.393.
  • - Venta: $1.433.
