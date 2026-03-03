La UIA rompe el silencio frente a Milei: exigió respeto y se desligó de "distorsiones estructurales"

La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió "respeto a quienes producen" en respuesta a las agresiones del presidente Javier Milei en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso. Sin nombrarlo, la entidad publicó un comunicado en el que repasa la crisis que atraviesan las fábricas del país, resalta los avances en materia de estabilidad macroeconómica y apunta directo a los cuestionamientos del jefe de Estado y también a las del ministro de Economía, Luis Caputo.

"En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país. El respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo", señaló la entidad.

Bajo el título "Sin industria no hay Nación" , la UIA expresó su preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias. Advirtieron que la transición hacia un nuevo esquema económico implica "un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato".

Al respecto, indicaron que muchas empresas, especialmente pymes, están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo. Así lo hicieron saber los representantes de las uniones industriales del Norte en una reunión con el Comité Ejecutivo de la UIA, en la que expresaron sus preocupaciones y solicitaron apoyo para implementar medidas de aliento.

El documento recuerda que la industria argentina produce el 19% del PBI y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional. Además, genera de manera directa el 19% del empleo formal del país, con aproximadamente 1.200.000 trabajadores, y moviliza otros 2.400.000 empleos formales indirectos a lo largo de toda la cadena productiva.

A pesar de los contrapuntos, la entidad reconoció los avances logrados por el gobierno nacional en materia de equilibrio fiscal y la decisión de encarar reformas estructurales. Valoraron la baja de la inflación y la actualización del marco laboral, así como el proceso de integración internacional y las medidas tendientes a mejorar la competitividad del sector productivo nacional.

Sin embargo, dejaron un fuerte mensaje defensivo frente a las acusaciones oficiales: "Es importante señalar que el empresario argentino no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas".

Finalmente, la UIA reafirmó su vocación de trabajar junto al Gobierno, los trabajadores y toda la sociedad para construir una economía productiva, moderna e integrada al mundo , y concluyó con una definición política: "La industria es parte de la solución".

