El Banco Central compró US$ 17 millones y sumó 40 días consecutivos con compras de divisas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 17 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas disminuyeron ligeramente y llegaron a los US$ 46.135 millones, con una caída de US$ 382 millones respecto a la última jornada.

Paula Ariet: “La macro está funcionando, ahora tenemos que transformarla a la micro”

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 40 ruedas y suma compras por US$ 2.799 millones desde que comenzó el año.

En el mes de marzo las reservas creen US$ 575 millones mientras que en el acumulado del año, las reservas suben US$ 4.970 millones. Según el Licenciado en Administración, Andrés Reschini, bajo la gestión de Javier Milei, el Banco Central ya lleva comprados US$ 24.603 millones. Por otra parte, el economista Federico Machado informó en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ -392 millones".

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

El dólar oficial cerró a $1.385 para la compra y a $1.435 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.415. El dólar Blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

