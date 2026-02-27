El Gobierno tiene la vista puesta en el mediano plazo y “va a tratar de tener un colchón y de sumar dólares”

El CEO de Wynn Securities, Fabio Saraniti, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el escenario económico argentino, el comportamiento del dólar, el riesgo país y la posible flexibilización del cepo cambiario.

Fabio Saraniti sostuvo que el Gobierno busca acumular dólares para afrontar el mediano plazo: “Hoy todavía me parece que hay mucho flujo este año por entrar. El Gobierno va a tratar de tener un colchón y de sumar dólares, tanto sea por compra del mercado, así como emitiendo deuda”.

La clave de reducir el riesgo país

En ese sentido, destacó que la estrategia apunta a mejorar las condiciones financieras. “En la medida que logre comprimir las curvas y el riesgo país, que creo que lo está haciendo paulatinamente y lo va a seguir haciendo, van a haber oportunidades y ventanas para que el Gobierno emita por montos significativos”, planteó.

Saraniti también remarcó que el financiamiento local sigue siendo una opción: “Hay muchos dólares en el mercado local esperando ser invertidos en rentabilidad, hay muchos dólares parados a tasas muy bajas en el sistema financiero que podrían volcarse en parte a financiar al Gobierno”.

A qué se debe la suba del riesgo país

Sobre el riesgo país, explicó que el indicador no refleja toda la realidad del mercado. “El riesgo país está medido, la medición del riesgo país es una canasta de bonos y lo que no ha performado tan bien son los bonos más largos”, mencionó.

El entrevistado puso como ejemplo la deuda de corto plazo: “La parte corta de la curva argentina rinde menos del 6%. Entonces, eso sobre el nivel del Tesoro Americano son 200 y pico de puntos básicos”.

Según desarrolló, el plan oficial es claro. “Lo que el Gobierno está haciendo es, primero, comprimir la parte corta, seguramente emite ahí y después la parte larga de la curva te va a comprimir sola”.