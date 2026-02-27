Tercera suba consecutiva del dólar: “No se captó el total de lo que fue la licitación del AL27”

El CEO de Capital Consulting, Damián Quiroa, conversó con Canal E y se refirió a la reciente volatilidad del dólar oficial, el MEP, el contado con liquidación y el blue, en un contexto de licitaciones, emisión de deuda en dólares y suba del riesgo país.

Damián Quiros relativizó la tensión cambiaria: “Tenemos que entender también los argentinos que es normal que el dólar tenga estos movimientos, que suba y que baje”. Y explicó: “Luego de varios días de una tendencia bajista, hemos visto en estos últimos tres, cuatro días, un pequeño retroceso, pero es algo normal del mercado que tenga impulsos y contracciones”.

Cómo fue el desempeño del bono AL27

Asimismo, vinculó la suba reciente a la licitación del bono AL27: “No se captó el total de lo que fue la licitación del AL27, es decir, que es un excedente en pesos en el mercado”. Esa mayor liquidez “genera una cierta presión en el tipo de cambio”.

Sin embargo, Quiros destacó el costado positivo: “Esa liquidez que está en el mercado es algo positivo”. Sobre la misma línea, argumentó que, “te genera que las tasas, que se está moviendo un poco más al alza con una tendencia bajista del dólar, vuelvan otra vez a niveles un poco más a lo que veníamos viendo, que es en el orden del 20%, 23%, 25% en algunos casos”.

El impacto en las tasas

Según analizó, esto “te genera también que el crédito esté un poco más accesible, que eso moviliza la economía”. En el corto plazo, planteó que, “en el muy corto lapso de tiempo, en el muy corto plazo, ese perfil tiene muy bajo impacto”.

Sobre la nueva emisión en dólares, el entrevistado afirmó que no se trata de un error sino de estrategia: “Yo te refuerzo para mí es una cuestión no de error, sino más de estrategia”. En ese sentido, describió el objetivo oficial: “Eso lo que busca es, de cierta forma, tratar de actuar como una especie de válvula financiera de absorción”.

A su vez, agregó: “Lo que busca es canalizar hacia el Tesoro, para bajar la presión en el tipo de cambio”. El instrumento, comentó, ayuda a ordenar el mercado: “Es una especie de orden en lo que sería la liquidez. Mantener un equilibrio entre la divisa dura y lo que es la divisa local”.