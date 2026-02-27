Ramiro Tosi: “Hacer un carry corto con un nivel de tasa más bajo tiene un riesgo más alto”

El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en comunicación con Canal E, analizó que, el mercado cambiario argentino volvió a mostrar movimientos relevantes en los últimos días, con subas en el dólar oficial y los financieros luego de haber tocado mínimos recientes.

“El lunes, el dólar había alcanzado un nivel más bajo en cuatro meses, cerca de los $1.367, y en el día de ayer ya el mayorista, siempre con los cierres de posiciones de mes, se fue un poquito arriba de los $1.400”, explicó Ramiro Tosi. Sin embargo, aclaró que el tipo de cambio aún se mantiene lejos del límite superior: “Sigue estando más de 12% por debajo de lo que sería el techo de la banda cambiaria, que hoy está más o menos en los $1.605”.

Se estima una estabilidad cambiaria en el corto plazo

De cara a las próximas semanas, anticipó un escenario de mayor estabilidad cambiaria: “Deberíamos mover un dólar, volviendo a acomodarse entre los 1.425, $1.450, que era el valor que teníamos previo a lo que fue enero y febrero”.

Uno de los factores detrás de la reciente volatilidad fue el ajuste en las estrategias de carry trade. En este contexto, Tosi señaló que, “hacer un carry corto con un nivel de tasa más bajo, bueno, tiene un riesgo más alto”, y agregó que, “por ahí los que habían entrado en el primer bimestre del año, bueno, algunos ya hayan cerrado o estén cerrando posiciones”.

¿Habrá posibilidad de extender el carry trade?

Aún así, aclaró que todavía existen oportunidades en plazos más largos: “Por ahí es un carry de más largo aliento, de tres o cuatro meses”. Por otro lado, advirtió que, “el carry corto es un poco más riesgoso, porque te puede agarrar, como pasó esta semana, una suba del 2 o 3%, y eso te anula la rentabilidad un mes completo”.

En cuanto a los instrumentos más utilizados para este tipo de operaciones, el entrevistado detalló: “Lo que más liquidez tiene hoy son tanto las LECAPs como los títulos que están vinculados a la tasa TAMAR”. Sobre esta última, explicó que, “es una tasa mayorista que tiene bastante volatilidad” y que “sigue arriba del 31 o 32% anual”.

Respecto al financiamiento del Gobierno, destacó el buen desempeño de la última colocación en dólares: “Esta semana debutó este programa de financiamiento en dólares al 5,84”. No obstante, fue prudente sobre una mayor compresión de tasas: “Puede llegar al 5,50, 5,60, pero más abajo parece más difícil”.