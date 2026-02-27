Daniel Sticco: “El estimador del PBI de diciembre fue el más alto de la historia con un aumento del 3,5% interanual”

El economista, Daniel Sticco, analizó para Canal E los últimos datos del EMAE, la apertura de importaciones y el debate por la obra pública en el marco del nuevo esquema económico.

Sobre la actividad económica, Daniel Sticco planteó que, “el estimador del PBI de diciembre fue el más alto de la historia con un aumento del 3,5% interanual”. Y precisó: “Es el nivel más alto de que empezó la serie en 1993, o sea que estamos hablando prácticamente de más de 30 años”.

La disparidad del crecimiento en los distintos sectores

Según desarrolló, “es una buena noticia y así lo tomó el Gobierno”, aunque aclaró que hay “cierta heterogeneidad, no a todos le está yendo bien”. Además, explicó el fenómeno del “amesetamiento” que señalan empresarios y recordó que en el pasado “nadie sabía cuál iba a ser el cambio mañana, cuál iba a ser el precio mañana”.

Para Sticco, el cambio actual responde a la estabilización macroeconómica: “Cuando desaparece este clima de incertidumbre, con una política monetaria cambiaria fiscal que apunta a la normalidad, bajar impuestos, generan normas de no más emisión para financiar al Tesoro, etcétera, la inflación baja del 12% mensual, que fue en noviembre del 2023, a los valores actuales que son altísimos, pero son del 3%”.

Los beneficios de la apertura comercial

Sobre la defensa oficial de la apertura comercial, explicó que, “el ABC del comercio internacional es que todo país, toda empresa busca exportar para generar divisas y con esas divisas poder importar maquinaria, tecnología, insumos”.

El entrevistado afirmó que, “la apertura siempre ha sido un gran amigo de las industrias y de las familias”. Sobre la misma línea, rechazó la idea de destrucción automática de empleo: “No es cierto que si aumenta la apertura de la economía, se achica la industria y desaparece el empleo”.

A su vez, recordó que, “la industria tiene muy baja participación en el PBI. No llega al 15, en algún caso 20%”. Respecto a la paralización de la obra pública, citó datos oficiales: “La construcción en el 2025 aumentó un 4,4%”.