Licitación del Tesoro: “Se empieza a ver un ajuste de expectativas de cerrar posiciones de carry”

El director de la consultora BDI, Mariano Ricciardi, habló con Canal E y analizó la reciente volatilidad del dólar oficial, el MEP, el contado con liquidación y el dólar blue, en un contexto marcado por vencimientos de deuda y movimientos financieros.

Mariano Ricciardi explicó que, “se juntaron dos cosas esta semana, una el vencimiento de la semana que viene de los bonos subsoberanos, principalmente provincia de Buenos Aires, con lo cual, las provincias tuvieron que comprar dólares para ser frente a esos pagos”.

Se potencian las inversiones por el lado del carry trade

Además, señaló “la renovación de la licitación del Tesoro que no ofreció instrumentos a tasa fija, lo cual fue una señal quizá para que inversores empiecen a cerrar posiciones de carry trade”. Sobre la dinámica cambiaria, advirtió: “Se empieza a ver un ajuste de expectativas de que es un momento de cerrar posiciones de carry”.

Ricciardi anticipó que la liquidación del agro puede modificar la tendencia: “Si viene la cosecha gruesa del campo, cosecha récord, esos dólares también volverían a presionar a la baja”. Incluso proyectó: “Quizá para abril tengamos otro veranito”.

La influencia del modelo económico con el atraso cambiario

Respecto a tasas e inflación, sostuvo que, “las tasas que pagan los instrumentos a tasa fija, inclusive un plazo fijo, están prácticamente igual o menos que la inflación”. En cuanto al debate por el atraso cambiario, afirmó: “Depende del modelo económico que quiera mantener el Gobierno”.

El entrevistado explicó el impacto del comercio exterior: “Si queremos ser atractivos para un modelo agroexportador y el dólar está muy bajo, necesitamos ser más competitivos con el mundo”.

En ese sentido, destacó que, “se quitan aranceles, aranceles de hasta el 18% van a pasar a 0% una vez que se aplique este acuerdo”. A su vez, eso implica “automáticamente como una suba del dólar para el sector agroexportador, porque somos más competitivos quitando aranceles”.