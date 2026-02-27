Las claves para vender un campo: “No es sólo ponerle un precio sino analizar toda la situación”

El director ejecutivo de Nordheimer Campos y Estancias, Federico Nordheimer, pasó por Canal E y se refirió a que en el mercado inmobiliario rural argentino, vender un campo sin planificación puede generar pérdidas importantes.

Según Federico Nordheimer, una de las principales equivocaciones es reducir la decisión a un simple número. “Lo que nos pasa y lo que vimos últimamente es que influye mucho la estrategia para la hora de vender un campo, no es sólo ponerle un precio sino analizar toda la situación”, explicó.

Qué se debe tener en cuenta a la hora de vender un campo

En ese sentido, remarcó que una venta debe analizarse dentro de un contexto patrimonial y productivo más amplio: “No es sólo vender una propiedad sino hay que entender qué es lo que se quiere hacer, cuál es el destino, los objetivos de la empresa, tiene que ver un montón de cosas a la hora de ver esto”.

Nordheimer sostuvo que muchas veces los propietarios creen que evitar vender rápido es una forma de proteger el valor del activo, aunque en la práctica eso puede generar oportunidades perdidas. “No queremos vender con apuro, no queremos hacer esto o no queremos mal vender, pero a la larga se pierden situaciones por no hacer las cosas correctamente”, afirmó.

La influencia del contexto económico en el mercado inmobiliario rural

Asimismo, explicó que el contexto económico actual, con mayor estabilidad cambiaria, está generando un comportamiento distinto en los compradores: “La realidad es que hay cierta estabilidad, entonces con cierta estabilidad uno puede prever la renta de los campos”.

El entrevistado planteó que esa previsibilidad contrasta con momentos recientes de fuerte volatilidad. “Antes era más, por decirlo de una manera calle, más timba, porque esperaban qué puede pasar con esto que con lo otro”, recordó.

Según desarrolló, el cambio permite evaluar mejor las inversiones: “Hoy con cierta estabilidad uno puede calcular la renta de los campos que a la larga lo que uno busca cuando hace una inversión es saber qué le va a rendir”.