¿Cuánto cuesta viajar a Buenos Aires en ómnibus para el Lollapalooza 2026?

El Lollapalooza Argentina 2026 volverá a convertir a Buenos Aires en el epicentro musical del país los días 13, 14 y 15 de este mes; pero el fenómeno no empieza en el predio: comienza mucho antes, en las terminales de ómnibus de muchas ciudades del interior.

Con fanáticos viajando desde diversas provincias, el festival vuelve a consolidarse como uno de los grandes motores del turismo interno del mes de marzo y el transporte por elección para los viajeros es el ómnibus de larga distancia. Plataforma10, empresa de venta online de pasajes, pone el foco sobre este fenómeno y anticipa un fuerte movimiento de turistas.

Precios de los pasajes

¿Cuánto sale llegar al Lollapalooza 2026 desde las ciudades más demandantes?

⇾ Desde Córdoba, partiendo desde la Ciudad Capital, se consiguen pasajes desde $43.200. Duración estimada del viaje: 8:15 horas.

Partiendo desde Villa Carlos Paz, se consiguen pasajes desde $46.400. Duración estimada del viaje: 9:00 horas.

⇾ Desde Santa Fe. Partiendo de Rosario, se consiguen pasajes desde $24.600. Duración estimada del viaje: 4:10 horas y partiendo de Ciudad de Santa Fe, se consiguen pasajes desde $36.900. Duración estimada del viaje: 5:50 horas.

⇾ Desde Entre Ríos. Partiendo de Paraná, se consiguen pasajes desde $38.800. Duración estimada del viaje: 6:35 horas. Partiendo de Colón, se consiguen pasajes desde $30.000. Duración estimada del viaje: 5:40 horas.

⇾ Desde La Pampa. Partiendo de Santa Rosa, se consiguen pasajes desde $40.000. Duración estimada del viaje: 7:30 horas.

Partiendo de General Pico, se consiguen pasajes desde $52.000. Duración estimada del viaje: 8:30 horas.

Estos son valores estimativos que pueden variar según el tipo de servicio, la anticipación y la demanda.

Impacto de los festivales de música en el turismo

El Lollapalooza no solo impacta en Buenos Aires. Cada ómnibus que sale desde el interior del país refleja una tendencia creciente: los grandes festivales funcionan como motores de turismo interno y federalización del movimiento cultural.

“La música mueve escenarios, pero también potencia rutas, economías regionales y genera miles de historias de viaje”, afirma Tomás Barreiro, Head de Marketing de Plataforma10. “Esto se viene vislumbrando hace algunos años y el efecto se sostuvo el pasado febrero con el impulso que generó el Cosquín Rock en el turismo de Córdoba, que recibió viajeros de diversos puntos del país”, agrega. El festival generó alta ocupación hotelera y una fuerte demanda de transporte terrestre desde distintas provincias.

En ese contexto, el Lollapalooza vuelve a posicionarse como uno de los eventos con mayor capacidad de movilización del calendario cultural argentino.

