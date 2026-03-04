“Hay sectores que hoy están de fiesta y otros de llanto”: Pedro Salas sobre el impacto de las políticas económicas de Milei en Córdoba

El Vocal Titular 1 de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, advirtió en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7) que las políticas económicas del gobierno nacional de Javier Milei están generando un escenario de alta vulnerabilidad para la producción y la industria, especialmente en Córdoba, al combinar subas generalizadas de costos, escaso acceso al crédito y una retracción del mercado interno que impacta de manera directa sobre productores, empresas y empleo.

“El problema central hoy es la rentabilidad real”, afirmó Salas, y explicó que en los últimos meses “los costos de producir se dispararon: combustible, peajes, seguros, logística y estado de rutas aumentaron en algunos casos más de un 200%”.

En ese marco, cuestionó la orientación general de la política económica. “Tenemos una mirada absolutamente dominada por la lógica financiera, rentística y especulativa. No hay una política pensada para la producción, el trabajo y el desarrollo”, sostuvo.

El dirigente remarcó que el acceso al crédito prácticamente desapareció para el sector. “Hoy, para un productor o para una fábrica, conseguir financiamiento es más difícil que antes. Directamente, en muchos casos, no hay crédito”, aseguró.

Como contraste, recordó experiencias de financiamiento productivo impulsadas por el Banco de la Nación Argentina en exposiciones realizadas en Tecnópolis. “En tres días se agotaron los 10.000 millones de pesos porque los productores fueron corriendo a tomar los créditos que eran accesibles”, señaló.

Salas advirtió además sobre la situación del entramado industrial cordobés y reclamó políticas activas para evitar cierres de plantas. “No podemos dejar caer empresas”, remarcó.

También cuestionó el deterioro de la infraestructura vial, en particular la conexión con Rosario. “Pagamos peajes cada vez más caros y la ruta está cada vez peor. ¿Cómo puede ser?”, subrayó.

Carne en alza, lechería en crisis y una economía cada vez más primarizada

Salas describió un escenario dispar dentro del propio sector agropecuario. “La ganadería hoy está atravesando un buen momento, pero cuando miramos el mercado interno, la realidad es otra: el consumo de carne cayó de manera muy fuerte”, afirmó.

Según explicó, la mejora de precios y la apertura de mercados externos generaron mejores expectativas para algunos productores, pero no para toda la cadena. En ese sentido, señaló a la lechería como uno de los rubros más afectados.