Conflicto docente en Corrientes: el Gobierno fijó un aumento del 6% y los gremios lo consideran "insuficiente"

La tensión entre el Gobierno de Corrientes y el arco sindical docente sumó un nuevo capítulo este miércoles. En un encuentro desarrollado en la sede de la cartera económica, el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, junto a la ministra de Educación, Ana Miño, oficializaron un aumento salarial del 6% para los docentes provinciales.

Aumento salarial en Corrientes: Juan Pablo Valdés confirmó que los anuncios serán este jueves

La cifra fue recibida con un rotundo rechazo por parte de los representantes gremiales, quienes ya analizan los pasos a seguir tras el contundente paro del lunes pasado.

Desde el sector sindical señalaron a Perfil que el porcentaje otorgado es "insuficiente" frente a una canasta básica familiar que hoy se estima en $1.300.000.

Según los datos oficiales difundidos por el Gobierno, con esta actualización, un cargo testigo para un docente sin antigüedad ni salario familiar pasará a ser de $965.000. En el caso de jornada extendida, el sueldo testigo ascenderá a $1.015.000, mientras que un docente con dos cargos percibirá $1.700.000.

La postura oficial: "Previsibilidad y gradualismo"

Al término de la reunión, Rivas Piasentini justificó la decisión del gobernador Juan Pablo Valdés enmarcándola en un contexto macroeconómico "deprimido" y con una fuerte caída de los recursos de la coparticipación federal.

"El Gobernador irá avanzando con una mejora gradual en la política salarial. Serán distintas intervenciones durante el año de acuerdo a la disponibilidad de recursos", explicó el funcionario.

El ministro defendió el 6% otorgado comparándolo con otras jurisdicciones de la región NEA, donde los incrementos rondaron el 3%. "Partimos de la base de ingresos nominales superiores en la región; el esfuerzo financiero de la Provincia se nota", afirmó Piasentini, aunque aclaró que el acompañamiento sindical "no es determinante" para que el Ejecutivo avance con la recomposición.

Plus unificado de marzo: el cronograma de pagos día por día para estatales y jubilados en Corrientes

Gremios en alerta por medidas de fuerza

Para los sindicatos, el argumento oficial no logra cubrir las necesidades básicas frente a la inflación. José Gea, titular de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), calificó el aumento como "insuficiente" en diálogo con este medio y adelantó que analizan las medidas a seguir.

La reunión contó con la presencia de los referentes de los seis gremios con representación provincial: Fernando Ramírez (SUTECO), José Gea (ACDP), Silvia Ocampo (UDA), Rufino Fernández (AMET), Andrés Cristaldo (MUD) y Daniel Ayala (SADOP). Se espera que en las próximas horas las bases definan si endurecen el plan de lucha con nuevas huelgas o movilizaciones en toda la provincia.