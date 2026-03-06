Dueño de preservativos Tulipán: "Achique mi empresa de 355 a 135 empleados"

Felipe Kopelowicz, dueño de la icónica marca de preservativos Tulipán, aseguró que por la crisis en la industria debió achicar su empresa de “355 a 135 empleados”.
Preservativos Tulipán
Además calificó el actual momento económico como “muy desafiante” y “con caída de ventas de hasta 50% en algunos rubros”.
“Yo nunca la viví. Con Tulipán venimos mejor porque tenemos un precio más competitivo, más popular. La torta cae pero nosotros ganamos un poco de participación”, contó en declaraciones a Radio con Vos.
“Pero los otros rubros nuestros están muy atacados. Elásticos de ropa interior, globos, productos de mano de obra intensiva que hemos achicado lamentablemente personal y el negocio se cayó a pedazos”, agregó el empresario.
Reforma laboral
Al ser consultado sobre la reforma laboral, Kopelowicz respondió: “La gente que trabaja con nosotros está muy preocupada, no entiende bien el alcance”.
“Por ahí no pasa la situación, no pasa por la reforma laboral o no. Pasa porque a nivel económico haya consumo, pero no está pasando lo que dicen que tendría que pasar”, sostuvo.
“La reforma laboral puede hacer que alguien tome algún empleado más, pero si vos no te sentís tranquilo en tu trabajo, no vas a consumir”, argumentó el empresario.
“Lo mismo que nosotros. Si no nos sentimos tranquilos, no invertimos. La gente, pobre, si no se siente tranquila, no consume. Va a ahorrar, se va meter en la casa”, consideró en otra parte de la entrevista.
"Es todo mentira"
“Entonces ¿cómo arranca esto? Parte de la tranquilidad y de los pequeños progresos que no están viendo. No mejoran su calidad de vida. Hoy no llegan. Tienen sueldo y salario, y no llegan”, remarcó. “Entonces digo ¿De qué estamos hablando? Es todo mentira”, aseveró .
Por último señaló que la situación “es tema de preocupación permanente” entre los empresarios. “Yo trato de cuidar a mi gente, a mi micromundo y la verdad es que no lo estoy logrando. Me siento decepcionado por mí porque no lo estoy logrando”, concluyó.