El Gobierno del Chaco difundió el cronograma de pagos de programas provinciales de marzo

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos correspondiente a distintos programas provinciales, que comenzará a ejecutarse a partir del lunes 9 de marzo.

Según detallaron desde la cartera económica, el esquema fue organizado para ordenar las acreditaciones y evitar concentraciones de beneficiarios en una misma fecha, permitiendo que los fondos puedan ser utilizados mediante los canales electrónicos del sistema bancario.

Cómo será el cronograma de pagos

De acuerdo con el calendario difundido oficialmente, el lunes 9 de marzo se abonarán los programas Pueblos Originarios y Expertos, ambos dependientes del Ministerio de Salud del Chaco.

En tanto, el lunes 16 de marzo se acreditarán las Becas Más Salud, también del área sanitaria, y las Becas Más Gobierno, correspondientes al Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos.

Por su parte, el martes 17 de marzo se completará el cronograma con el pago de varios programas provinciales vinculados al área social y educativa.

Ese día se abonarán:

Más Desarrollo (ex Más Inclusión )

Programa Reconversión Laboral Canillitas

Ambos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Humano.

Además, en la misma jornada se acreditará el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, dependiente del Ministerio de Educación del Chaco.

Cómo se acreditarán los fondos

Desde el Gobierno provincial indicaron que los montos serán depositados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco correspondientes a los beneficiarios de cada programa.

Una vez acreditados, los fondos podrán utilizarse a través de todos los canales electrónicos habilitados por la entidad bancaria, como tarjetas de débito, cajeros automáticos y plataformas digitales.