Tragedia en Posadas: murió un joven correntino tras caer de un tercer piso después de una pelea

Un confuso y sangriento episodio ocurrido esta madrugada en la capital misionera conmociona a la comunidad de Esquina, Corrientes. Marcelo Ojeda Kryszczuk, de 31 años, murió tras precipitarse al vacío desde un tercer piso en un edificio ubicado sobre la calle Gómez Portiño al 1300 en la ciudad de Posadas, Misiones. Las autoridades investigan si la caída fue producto de una violenta riña previa dentro del inmueble.

El alerta se recibió alrededor de las 4 de la mañana, cuando un llamado al 911 informó sobre una persona herida en la zona de una pista de skate cercana. Al arribar, los efectivos de la Comisaría Decimosexta hallaron a Marcos Andrés Á., de 27 años, con un corte profundo en el cuello. Tras ser asistido y estabilizado en el Hospital Madariaga, el joven quedó bajo custodia policial, siendo el principal sospechoso en la causa que se instruye como homicidio.

Escena del crimen: indicios de violencia

La reconstrucción de los hechos, liderada por investigadores policiales y judiciales, permitió establecer que la víctima y el sospechoso compartían el departamento hace aproximadamente un año. Al ingresar a la vivienda, los peritos encontraron un escenario alarmante: un charco de sangre que da cuenta de un enfrentamiento físico de gran intensidad ocurrido momentos antes de la caída fatal de Ojeda Kryszczuk.

Aunque inicialmente trascendió que ambos mantenían un vínculo de parentesco, fuentes cercanas a la investigación descartaron tal relación, aclarando que se trataban de amigos y compañeros de vivienda.

El testimonio del padre: "Fue el último mensaje"

Luis, padre de la víctima, viajó de urgencia desde Esquina hacia Posadas tras recibir la trágica noticia por parte de amigos comunes. En diálogo con la prensa, el hombre se mostró devastado y desconcertado sobre la mecánica de lo ocurrido.

"Marcos es mi ahijado y vivían juntos hace un año. Marcelo había ido a Posadas porque extrañaba la ciudad", relató el padre a El Territorio. Sobre las últimas horas de su hijo, detalló que hablaron mediante mensajes: "A la 1:30 de la mañana Marcelo me escribió para pedirme dinero. Fue el último mensaje que recibí".

Consultado sobre posibles antecedentes de violencia entre ambos, Luis reconoció que "en algunas salidas tuvieron alguna discusión, pero nada que haya pasado a mayores". Actualmente, el padre no ha podido tener contacto con el detenido, quien permanece incomunicado por disposición judicial.

Situación judicial

Tras recibir el alta médica del Hospital Madariaga, el joven de 27 años fue trasladado a la División Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional I, donde permanece a disposición de la Justicia.

El magistrado interviniente aguarda ahora los resultados finales de las pericias criminalísticas y el informe de la autopsia, elementos que resultarán fundamentales para determinar si la caída fue provocada intencionalmente, si hubo un forcejeo previo o si existen otros atenuantes en la mecánica del fallecimiento.