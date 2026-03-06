Caso Loan: Gustavo Valdés rompió el silencio, defendió su tuit sobre Laudelina y pidió justicia

Tras un prolongado silencio, el actual senador provincial y exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habló sobre el Caso Loan, el episodio que marcó el tramo final de su gestión al frente de la provincia. En un escenario de visible incomodidad, el legislador se despegó de los protagonistas de la investigación y se mostró a favor de que se esclarezca el paradero del niño.

Fernando Burlando contra los padres de Loan: "Les recomendaría que busquen al nene"

"Soy el primero que quiere saber dónde está", afirmó Valdés tras la sesión del jueves en la Cámara de Senadores que duró apenas 20 minutos. Al ser consultado sobre su gestión en los primeros días tras la desaparición, sostuvo que el Estado provincial mantuvo una postura prescindente: "Nunca nos entrometimos más allá de haber pedido ser querellantes".

La relación con la Justicia Federal

El exgobernador recordó que la causa permaneció bajo órbita provincial solo diez días antes de ser derivada al fuero federal. Sobre la negativa del Poder Judicial de la Nación a aceptar al Gobierno provincial como querellante —debido a sospechas de encubrimiento por parte de funcionarios locales—, Valdés argumentó: "No pudimos participar, tampoco ver las pruebas o los expedientes".

Respecto a las graves denuncias sobre trata de personas en Corrientes, el senador se mostró evasivo. "Eso es un delito federal, no puedo responder eso. Deberías preguntarle al Poder Ejecutivo Nacional", señaló, evitando profundizar en una temática que ha sido eje de cuestionamientos mediáticos y sociales.

El polémico tuit y los vínculos

Uno de los puntos más tensos fue el recordado tuit del 29 de junio de 2024, en el que Valdés aseguraba que se había dado un "gran paso" en la resolución del caso tras la declaración de Laudelina Peña. Aquel mensaje, que luego fue borrado, fue calificado hoy por el exgobernador como "desafortunado".

"Es lo que dije, es lo que creo, es lo que vi, es la única pista, y hasta hoy lo digo. Fue la ansiedad de dar a conocer algo importante", justificó en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

María Noguera y José Peña, padres de Loan: "Nos arrepentimos de haber contratado a Burlando"

En cuanto a las imágenes que circularon durante la investigación, donde se lo observa compartiendo espacios con figuras claves de la causa, el senador apeló a la ironía: "No hay vínculo personal con ninguno de los actores, ni los conocía, ni individualizaba. Podemos tener una foto con usted y no quiere decir que tengamos una estrecha relación íntima".

El exmandatario concluyó su intervención manifestando su deseo de que "los responsables la paguen", mientras que el caso continúa en manos de la Justicia Federal sin que, hasta el momento, se haya logrado establecer qué sucedió con Loan Danilo Peña.