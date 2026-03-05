Guerra en Medio Oriente hoy, EN VIVO: "Atacamos al régimen, no al pueblo de Irán", dijo Israel

El conflicto en Medio Oriente que se inició el sábado cuando Estados Unidos atacó a Irán, entró en su sexto días este jueves. La situación es de alarma porque EE.UU. dijo que irá a findo e Irán dijo que las embajadas de Israel en todo el mundo pueden ser sus objetivos.

El minuto a minuto de la guerra en Medio Oriente:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

5.35: Giorgia Meloni dice que Italia no está en guerra ni quiere estar

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este jueves que Italia "no está en guerra" ni quiere "entrar en ella". Pero puntualizó que si llega una petición para el usode las bases estadounidenses en el territorio italiano consultará al Parlamento.

En declaraciones a la emisora 'RTL 102.5', la mandataria calificó a la situación como "preocupante".

"El mundo está cada vez más sumido en el caos", dijo la primera ministra y marcó su desagrado "por la reacción indisciplinada de Irán, que consiste básicamente en bombardear a todos los países vecinos, incluidos aquellos que apoyaron un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, lo que supone un riesgo de escalada con consecuencias impredecibles".

Sobre el uso de bases estadounidenses para las acciones de guerra, la mandataria aseguró que hasta el momento no recibió "ninguna petición al respecto" y confirmó que las tres bases en territorio italiano están reguladas por acuerdos bilaterales.

5.30: Israel; "Atacamos al régimen, no al pueblo iraní"

En la primera sesión informativa de Israel desde el inicio del conflicto, Shosh Bedrosian, de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública de la oficina del Primer Ministro, afirmó que su estado no ataca al pueblo iraní, sino "al régimen".

"En estos últimos cinco días, Israel y Estados Unidos han logrado avances históricos para proteger a nuestros ciudadanos y al mundo civilizado", dijo la funcionaria en una conferencia de prensa.

"La Operación León Rugiente está atacando al régimen terrorista de la República Islámica y eliminando la amenaza existencial contra Estados Unidos, Israel, Europa y los países de Oriente Medio", afirmó.

Agregó que Israel debe asegurarse "de que el culto a la muerte del régimen del Ayatolá ya no represente una amenaza para Estados Unidos, Israel y los países vecinos debido a su capacidad nuclear y de misiles balísticos".

5.20: Irán asegura que atacó un petrolero de Estados Unidos en el Golfo

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el Golfo, en el inicio del sexto día de guerra.

El barco en cuestión "fue alcanzado por un misil en el norte del Golfo Pérsico" y "actualmente está en llamas", anunciaron en un comunicado que fue leído en la televisión estatal.

El ataque todavía no fue confirmado por otros medios.

LT