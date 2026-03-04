La amenaza de Irán que pone en alerta a la Argentina: "Todas las embajadas de Israel serán objetivos legítimos"

El gobierno de Irán lanzó hoy una advertencia formal sobre la posible expansión de sus objetivos militares hacia las embajadas israelíes en el exterior. Abolfazl Shekarchi, portavoz de las fuerzas armadas de la República Islámica, declaró a la agencia semi-oficial Tasnim que todas las sedes diplomáticas de Israel se convertirán en "objetivos legítimos" si Tel Aviv ataca la misión iraní en Líbano, en referencia al papel de Hezbollah como aliado estratégico de Teherán.

Su declaración se produce en el quinto día de la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, conocida como "Rising Lion" u "Operation Epic Fury", que comenzó el 28 de febrero. A partir de los reportes de defensa, los ataques alcanzaron centros de comando y control, instalaciones nucleares en Natanz y sitios de lanzamiento de misiles en unas 20 ciudades iraníes, provocando daños significativos a la infraestructura militar del país.

Argentina elevó el nivel de alerta el pasado sábado tras los primeros bombardeos estadounidenses sobre instalaciones nucleares iraníes. El Ministerio de Seguridad reforzó la vigilancia en puntos estratégicos, incluidas la embajada de Israel en Buenos Aires y otras instituciones de la comunidad judía, citando precedentes en los años 1992 y 1994.

Teherán vive bajo máxima alerta aérea desde enero, con defensas SAM (S-300 rusos) activas en las afueras

Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Riad (Arabia Saudita)

El ministro de Defensa, Luis Petri, afirmó que el país se alinea con la posición de Israel y Estados Unidos, y aseguró que se incrementó la vigilancia en fronteras y puntos críticos por orden del Poder Ejecutivo.

Irán asegura que no apunta a Argentina pese a la escalada con Israel

Las declaraciones del régimen de Teherán sobre la posible expansión de sus objetivos militares hacia las embajadas israelíes generan preocupación en distintos países, incluido el nuestro. Argentina tiene antecedentes que lo conectan con el conflicto de Medio Oriente: los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y el ataque a la AMIA en 1994, que dejaron 115 muertos y cientos de heridos, todavía marcan nuestra memoria institucional y social.

A partir del entorno iraní, el exagregado cultural de la embajada en Buenos Aires, Mohsen Rabbani —acusado por la Justicia argentina como uno de los responsables intelectuales del atentado a la AMIA— aseguró que no seríamos un objetivo de Teherán. “Es incorrecto decir que Argentina, que está fuera de esta área, sea objetivo de algo”, sostuvo Rabbani en declaraciones a un canal de streaming, y agregó que “los argentinos son amigos” y que su país mantiene una relación de respeto con la población local.

En septiembre 2025, Netanyahu lo llamó "verdadero amigo" por apoyo a rehenes Gaza y cooperación científica/seguridad

Si bien las palabras de Rabbani buscan distender la percepción de riesgo, expertos en seguridad advierten que la situación en Medio Oriente, con la operación militar conjunta “Rising Lion” de Estados Unidos e Israel, mantiene al mundo en alerta y obliga a reforzar la vigilancia diplomática y comunitaria en nuestro país.

