Ahmad Vahidi, acusado por al atentado a la AMIA, fue nombrado al frente de la Guardia Revolucionaria iraní

Este domingo 1 de marzo, Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi como el nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La designación se realizó tras la muerte del general Mohamad Pakpur durante los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

La agencia iraní Mehr fue la encargada de confirmar el nombramiento realizado dentro del movimiento iraní. El elegido para posicionarse al frente de la fuerza es un "prófugo de la Justicia argentina" como consecuencia de su rol en el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

El general nombrado en un contexto de acefalía forzada ya había ocupado cargos de relevancia en el pasado, se encuentra entre la lista de acusados por el ataque y voladura de la mutual judía en Buenos Aires el 18 de julio de 1994 y cuenta con pedidos de captura internacional vigentes.

La reestructuración que coloca a Vahidi al frente de la Guardia Revolucionaria Islámica se produce como respuesta inmediata a la pérdida de sus máximas autoridades en Teherán, como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

El régimen también confirmó la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Abdorrahim Musaví; el ministro de Defensa, el general de brigada Aziz Nasirzadeh; y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

En desarrollo...