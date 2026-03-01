Hubo algunos contrataques iraníes, con misiles y explosiones en Qatar, Emiratos Árabes y Bahrein

Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes denunciaron nuevas explosiones durante la madrugada de este domingo 1 de marzo en una serie de ataques atribuidos a Irán, que también lanzó misiles contra Israel, cuyas autoridades reportaron que sus sistemas de defensa aérea trabajaron activamente para identificar e interceptar cualquier posible “amenaza”.

El Ministerio del Interior de Qatar informó de hasta 16 heridos como resultado de los bombardeos iraníes, incluyendo 8 personas que debieron ser atendidas en las últimas horas y “daños materiales limitados en varias zonas”. Además, residentes de Doha, la capital del país, revelaron que han escuchado, por lo menos, once explosiones, pero las autoridades, todavía, no han dado más detalles al respecto.

El engaño desde Mar-a-Lago: los detalles de la Operación Furia Épica contra Irán

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, en Emiratos Árabes Unidos anunciaron “varios estallidos fuertes” en Dubái, pero sin especificar si hubo daños materiales o víctimas mortales de estos ataques; si pudo conocerse que, pocas horas antes, 4 personas habían resultado heridas por el impacto de proyectiles lanzados desde Irán contra el Aeropuerto Internacional de la citada ciudad; además, en la capital emiratí, Abu Dabi, las autoridades aeroportuarias confirmaron este domingo la muerte de 1 persona y 7 heridos como resultado de un ataque aéreo.

Un soldado custodia un edificio en Tel Aviv alcanzado por un misil israelí. (FOTO AFP)

Irán atacó Israel

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que detectaron y detuvieron nuevos misiles lanzados desde Irán contra su territorio. Tras activarse las alertas en diferentes zonas del país, la Fuerza Aérea se desplegó para “interceptar proyectiles y atacar cuando sea necesario” con el objetivo de “neutralizar la amenaza”.

Los servicios de emergencia confirmaron que uno de los misiles iraníes alcanzó a golpear una zona de Tel Aviv y mató a una mujer de 40 años, lo que constituyó la primera víctima confirmada en Israel desde que comenzaron los ataques ese mismo día.

"Los paramédicos confirmaron la muerte de una mujer de unos 40 años, que había sufrido heridas muy graves", informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom, después de que un misil iraní impactara en el centro de Tel Aviv, según un oficial de alto rango en un video compartido por el ejército.

Fue la primera muerte confirmada desde que Irán comenzó a lanzar misiles contra Israel en respuesta a una ola de ataques estadounidenses e israelíes contra la república islámica la madrugada del sábado. Imágenes de AFP desde Tel Aviv mostraron a bomberos y policías en el lugar del impacto, en una calle flanqueada por edificios residenciales cuyas fachadas quedaron destruidas por las explosiones.

Los bomberos extinguieron las llamas de los incendios que se desataron en los alrededores mientras los servicios de emergencia evacuaban a los heridos. El servicio médico de emergencia israelí informó que sus equipos trasladaron a 20 heridos al hospital. Horas después, el ejército israelí informó que otra oleada de misiles activó las sirenas antiaéreas en varias zonas del país.

Un comunicado militar indicó que las fuerzas aéreas estaban "operando para interceptar y atacar". Según la policía, parte del misil o del interceptor impactó en la zona de Jerusalén, sin informes inmediatos de víctimas. A lo largo de la noche, periodistas de AFP informaron de fuertes explosiones en los alrededores de Tel Aviv, Jerusalén y Cisjordania ocupada, mientras el sistema de defensa aérea israelí derribaba andanadas de misiles. El ejército declaró el sábado por la noche que se reportaron "varios puntos de impacto" en todo Israel.

“Peligrosa aventura”: la reacción de Putin y otros líderes mundiales tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

En paralelo, el ejército israelí informó nuevos ataques en el oeste y el centro de Irán. Según el comunicado oficial, decenas de aeronaves de combate, liderados por la Dirección de Inteligencia, terminaron una “nueva oleada” de bombardeos contra 30 objetivos bien identificados, buscando incapacitar los sistemas de defensa aérea y el arsenal de misiles balísticos iraníes.

HM