El presidente Pezeshkian y dos juristas encabezarán la transición en Irán tras la muerte de Jamenei

Tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei en el ataque conjunto realizado el sábado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, tres altos cargos de éste país se harán cargo de la transición según el asesor Mohamad Mokhber: el flamante triunvirato estará integrado por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeï, y un jurista del Consejo de Guardianes de la Constitución.

Mientras tanto, el ejército israelí anunció, en una publicación oficial aparecida en la plataforma de mensajería Telegram este domingo, que inició “una nueva serie de ataques contra el arsenal de misiles balísticos y los sistemas de defensa aérea del régimen terrorista iraní”. Además, en otro comunicado, agregó que “decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí” bombardearon más de 30 objetivos en el oeste y el centro de Irán, “entre ellos sistemas de defensa aérea, lanzamisiles, objetivos del régimen y centros de mando militar”.

Trump bombardea Irán: 6 claves para entender una guerra para derrocar a Ali Jamenei

Según la agencia AFP por lo menos tres detonaciones (cuyo origen no pudo establecerse todavía) se oyeron durante la madrugada en Teherán, capital de Irán, alrededor de las 04H00, hora local, mientras se oían zumbidos similares a los que hacen los aviones.

El teniente general Eyal Zamir, en un discurso que dio por televisión, afirmó: “Nos enfrentamos ahora a una operación importante, decisiva y sin precedentes, destinada a desmantelar las capacidades del régimen terrorista iraní, que constituyen una amenaza existencial para la seguridad del Estado de Israel”.

Jamenei y varios miembros de su familia murieron en los bombardeos de Israel y Estados Unidos en Teherán.

La amenaza de los Guardianes de la Revolución y la reacción de Argentina

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, prometió este domingo un “castigo severo” a los “asesinos” de su líder Alí Jamenei. “La mano vengativa de la nación iraní no los dejará en paz hasta haber infligido a los asesinos del imán de la Umma un castigo severo y decisivo que lamentarán”, expresaron en un comunicado, y agregaron que realizarán “la ofensiva más feroz de la historia”.

Irán anuncia 40 días de luto nacional por Jamenei y la Guardia Revolucionaria jura venganza

El Gobierno de Javier Milei apoyó el ataque contra Irán y sus máximos referentes en un comunicado de Cancillería. “La República Argentina confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer las condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera”, expresa el texto.

