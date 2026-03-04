Guerra en Medio Oriente: “Está escalando la situación a un nivel que no hemos visto entre Estados Unidos e Irán nunca en la historia”

El analista internacional, Alejandro Laurnagaray, en contacto con Canal E, evaluó la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán tras el asesinato del líder iraní y advirtió sobre un posible cambio de régimen y una guerra abierta en múltiples frentes.

En primer lugar, Alejandro Laurnagaray señaló el contexto político interno iraní: “Se estaba por elegir, surgió el nombre del hijo de Khamenei, Mojtaba Khamenei, como que iba a ser, aparentemente sería elegido como el nuevo líder, pero hay un consejo de expertos”.

Cómo se decidió el nuevo líder del régimen iraní

Asimismo, explicó que, “después del asesinato de Khamenei, se armó una junta tripartita de urgencia provisional con el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema y uno de los clérigos”, y que luego “en la asamblea de expertos, de 88 expertos de confianza que son elegidos por el pueblo, determinan quién va a ser el nuevo líder”.

Sin embargo, Laurnagaray advirtió sobre amenazas externas: “Israel ya dijo que los iba a matar a todos. Dijo que cualquier nuevo líder que nombraran lo iban a matar”.

La visión de Occidente sobre Irán

Luego, manifestó que la ofensiva tiene un objetivo mayor: “Hay una intención acá de cambio de régimen total, una intención, no sé si lo van a arreglar, de voltear totalmente el gobierno, las instituciones, de convertir a Irán nuevamente en un jugador, en un peón afín a los intereses de Occidente”.

Sobre la misma línea, el entrevistado agregó: “Está escalando la situación a un nivel histórico que no hemos visto con Irán, entre Estados Unidos e Irán nunca en la historia, incluso con Israel tampoco”. En términos militares fue contundente: “Es una guerra abierta, no declarada, pero es una guerra donde están atacando todas las instituciones de gobierno”.

También detalló el alcance de la ofensiva: “Están decididos a desarmar a Irán, destruirlo institucionalmente, desarmarlo completamente, no solamente el plan nuclear, sino también las capacidades misilísticas, la armada”.