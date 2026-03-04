Invertir en el exterior: cuáles son los pasos a seguir para comprar acciones en las bolsas más importantes del mundo

Invertir en Wall Street desde Argentina ya no es exclusivo de grandes patrimonios. Así lo explicó, en diálogo con Canal E, Agustín Abraham, vocero de LB Finanzas, quien detalló cómo acceder directamente a acciones, ETF y bonos del Tesoro de Estados Unidos sin pasar únicamente por los CEDEAR.

Agustín Abraham destacó que, si bien los CEDEAR “fueron, o son, grandes instrumentos para muchos de los inversores”, presentan limitaciones. “Hay muchos CEDEAR que no están disponibles si uno quiere invertir, por ejemplo, en ciberseguridad o quiere invertir en tecnología de defensa. Quizá hoy el mercado argentino no te ofrece ese tipo de activos”, resaltó.

Las inversiones se pueden empezar desde los 2 dólares

Frente a eso, explicó la alternativa directa: “Nosotros desde LB Finanzas construimos una manera de llegar directamente a la bolsa, a NICE, a NASDAQ, a Wall Street, digamos, mediante acciones o ETFs directamente en el mercado norteamericano, invirtiendo desde dos dólares”.

Abraham planteó que un punto clave es la posibilidad de operar fracciones: “No necesitas comprar una acción entera, podés comprar partes de acciones, fracciones de acciones, justamente se le llaman, por lo que, nada, es muy sencillo, lo podés hacer desde pesos y podés entrar y salir cuando vos quieras”.

Sobre el proceso operativo, explicó: “Desde nuestra aplicación, que nosotros somos, aparte de una billetera virtual, que justamente te permite, te da un server cortabús para poder enviar o transferir pesos, también somos una ALIC, una sociedad de bolsa, con un convenio, con una cuenta, con un broker en Estados Unidos, por lo que nosotros nos encargamos de todo el manejo del dinero de Argentina hasta Estados Unidos para que vos puedas invertir”.

La posibilidad de invertir en Estados Unidos pero con pesos

El entrevistado destacó que el usuario opera con pesos, pero invierte en activos estadounidenses: “Vos, desde la app, básicamente estás viendo que estás invirtiendo, por ejemplo, en Apple con pesos, con una cotización, tanto la cotización implícita del dólar como la cotización de la acción en dólares, pero el usuario vos te abstraes completamente de todo eso, por lo que vos estás invirtiendo directamente la acción de Apple o de BTI o de, no sé, una acción de defensa en Estados Unidos directamente con pesos”.