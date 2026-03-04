Miguel Ponce: “El aumento del precio tanto del gas como del petróleo debiera generar oportunidades comerciales”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Canal E y analizó el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los mercados internacionales, el comercio global y la posición estratégica de Argentina.

“Arriba del 15% ha subido el petróleo. El gas subió el 70% del viernes a hoy”, advirtió Miguel Ponce. Y agregó: “Ya empieza a haber desvíos. Había un buque sobre uno de los mares dirigiéndose hacia Europa. Pega la vuelta ese buque metanero y empiezan a robarse los buques a la energía”.

Irrupciones en la logística del petróleo

Según desarrolló, la escalada bélica está generando efectos inmediatos en logística y seguros internacionales. “Encima comienza a haber menos oferta en lo que tiene que ver con los transportes. Tanto Costco como Merckx acaban de anunciar que dejan de transitar por aquella región por los sobre costos de seguros que están planteando”.

Ponce también alertó sobre el rol estratégico del Estrecho de Ormuz: “Por eso tuvo que salir urgente Trump en el día de hoy a decir que la flota y los barcos de guerra de Norteamérica van a garantizar el paso de las naves por el Estrecho de Ormuz. Una locura”.

Cómo repercute esta situación en Argentina

Para Argentina, el escenario tiene dos caras. “Nosotros vamos a tener como las dos caras jugando a la vez”, explicó. Por un lado, destacó que, “tenemos ya una matriz y una balanza superavitaria”, por lo que “el aumento del precio tanto del gas como del petróleo debiera generar oportunidades comerciales”.

El entrevistado también advirtió sobre el costo logístico: “La mayoría de nuestros insumos para lo que es nuestra principal fuente de dólares, que es el agro, vienen del exterior y los fletes se van al diablo”.

En el caso de la carne, precisó: “Han aumentado 4.000 dólares el contenedor de enfriado”. A pesar de esto, consideró que, “el balance va a terminar siendo favorable porque creo que el energético es mucho más claro”.