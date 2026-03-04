Federico Glustein sobre las repercusiones del conflicto en Medio Oriente: “El barril de petróleo subió un 18%”

El economista, Federico Glustein, conversó con Canal E y se refirió a que la escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a tensionar los mercados energéticos globales.

Federico Glustein detalló el movimiento de los precios desde el inicio del conflicto: “Primero y principal, en términos internacionales, el barril de petróleo subió un 18% en lo que va desde el inicio del conflicto histórico”. Además, marcó un salto aún mayor en otro insumo clave: “Hay que tomarle también un incremento de más del 80% de gas licuado”.

El conflicto bélico todavía no impactó en el precio del combustible

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no hubo traslado directo a los consumidores. “Todavía, internacionalmente, no se produjo un traspaso de los precios al mostrador”, planteó. Esto implica que, por ahora, las estaciones de servicio no reflejan plenamente la suba del crudo.

Sobre la política de precios de YPF, Glustein coincidió con el diagnóstico oficial: “Coincido primero con la presencia de YPF. YPF es el primer pico al valor en la Argentina”. Y explicó el mecanismo que modera los aumentos: “Tiene, como dijo el presidente, un precio promedio ponderado móvil que evalúa cuáles son los precios internacionales en un tiempo, a partir de ahí moviliza”.

Los tiempos serán determinantes para definir un aumento del precio

El factor determinante será la duración del conflicto. “Si la guerra durase una semana más, los precios no impactarían en el mostrador”, sostuvo. Pero advirtió un escenario distinto si la tensión se prolonga: “Ahora, si es una guerra que se extiende por lo menos 45 días en adelante, claramente vamos a tener algún tipo de impacto”.

El entrevistado mencionó que la clave está en el valor del barril: “El barril del petróleo tiene como perspectiva de muchos analistas que va a superar los 100 dólares”. A su vez, cuantificó la magnitud potencial: “Si superan los 100 dólares de los 64 que venimos, sería un incremento de hasta el 50% en el valor del barril de petróleo”.

En ese caso, el traslado sería inevitable. “Tendríamos un impacto muy fuerte en el mostrador que costaría meses volver a bajarlo”, comentó, y puso el foco en un punto estratégico: “Parte de los países que están afectados por el conflicto bélico pasan a diario millones de barriles de producción de crudo por lo que es el estrecho de Ormuz”.