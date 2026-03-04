Ernesto Mattos sobre el impacto económico del conflicto en Medio Oriente: “Argentina cuenta con las ventajas suficientes”

El economista, Ernesto Mattos, en comunicación con Canal E, evaluó el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la economía argentina, tras un informe del banco internacional Wells Fargo que advierte vulnerabilidades estructurales.

“Principalmente lo que concluye el informe es que la Argentina, que en un momento de conflicto, de guerra, hay dos vectores que son fundamentales. Uno es la energía y el alimento. Y la Argentina cuenta con las ventajas suficientes”, explicó Ernesto Mattos.

Las ventajas de Vaca Muerta para Argentina

En esa línea, destacó el rol estratégico de los recursos naturales: “Esto es la especialización que tiene la Argentina con el descubrimiento de Vaca Muerta, obviamente la producción de petróleo, y a eso se sumaría el tema de los alimentos”.

Sin embargo, Mattos planteó interrogantes geopolíticos: “Acá el punto está en si hoy la Argentina, que exporta casi el 80% de la carne de China, se la va a comprar a Estados Unidos”.

Y advirtió: “Porque si Estados Unidos hoy reconoce que en el conflicto que está teniendo en Medio Oriente hay terceros participando y quisiera tomar algún tipo de acción, ahí hay que ver la Argentina qué va a hacer”.

Posibles repercusiones por la suba del gas

El entrevistado subrayó que el aumento del gas impacta directamente en los costos productivos: “El gas, al dispararse, se utiliza para fertilizantes”. Asimismo, precisó que, “Argentina importa fertilizantes por 1.500 millones de dólares es lo que gastan un año de fletes”, y alertó que, “tu margen de rentabilidad comienza a achicarse”.