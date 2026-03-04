Sergio Chouza sobre el conflicto en Medio Oriente: “El impacto llegará a la Argentina a través del precio del petróleo”

El economista Sergio Chouza analizó en diálogo con Canal E las repercusiones del conflicto en Medio Oriente sobre los mercados internacionales y advirtió que la tensión geopolítica podría tener impacto en la economía argentina, principalmente a través del aumento de los precios de los commodities y del petróleo.

Según explicó, en los primeros días del conflicto lo que predomina en los mercados es la volatilidad financiera y la incertidumbre, algo que se refleja especialmente en los activos de renta variable y en los precios de las materias primas.

Volatilidad en los mercados globales

“En los primeros días lo que se ve en los mercados es que prima la volatilidad, el ruido financiero, las dudas y las incertidumbres”, señaló Chouza.

El economista explicó que los activos financieros suelen reaccionar rápidamente ante este tipo de episodios geopolíticos y que los movimientos se observan especialmente en las bolsas internacionales, los commodities y los activos considerados de resguardo.

Además, remarcó que los mercados están reaccionando de forma muy sensible a las novedades sobre la evolución del conflicto. “Hoy estamos teniendo un rebote bastante significativo en Wall Street, por lo tanto está muy basado en la información de último momento sobre la continuidad de la contienda bélica”, explicó.

En ese contexto, recomendó cautela en los mercados financieros. “Son días en los cuales es más conveniente desencillar hasta que aclare y no tomar posiciones muy agresivas para defender el valor patrimonial y los ahorros”, afirmó.

Cómo puede impactar el conflicto en la economía argentina

Chouza explicó que el principal canal de transmisión del conflicto hacia la economía local será a través del precio del petróleo y de otros commodities estratégicos.

“Vamos a tener un canal de transmisión sin lugar a dudas vía precios si el conflicto se extiende en el tiempo”, sostuvo.

El economista señaló que un aumento del precio del crudo impacta en toda la cadena productiva. “Cuando se encarece el precio del petróleo, que es uno de los precios más importantes de la economía, eso más temprano que tarde se termina trasladando al consumidor final”, explicó.

Ese traslado se da primero a través de los combustibles y luego se expande al resto de la economía. “Afecta a la logística y después se va trasladando al resto de los bienes y servicios”, indicó.

Inflación y precios en los próximos meses

Para el economista, el impacto inflacionario dependerá principalmente de la duración del conflicto. Si la tensión se mantiene durante varias semanas o meses, el traslado a precios podría ser más significativo.

Chouza señaló que Argentina tiene una particularidad en este contexto. “Hay una parte positiva, que es que somos un país exportador neto de commodities, en particular de petróleo”, explicó.

Sin embargo, también advirtió sobre el efecto negativo en el mercado interno. “Un mayor precio del crudo, en un esquema de formación de precios desregulada, se traslada al consumidor final y va a aumentar los niveles de inflación en los próximos meses”, sostuvo.

El rol de la demanda y el traslado a precios

El economista también remarcó que el traslado de esos aumentos dependerá de la capacidad de la economía para absorberlos.

“Va a depender de cuánto la demanda pueda absorber esas subas de costos y cuánto convalide la demanda”, explicó.

En ese sentido, recordó que el país atraviesa un escenario de recesión con inflación alta, lo que podría moderar el traslado inmediato a los precios.

“Uno tiende a pensar que tanto las distribuidoras de hidrocarburos como el resto de los productores van a ir moderando sus subas, distribuyéndolas a lo largo de los meses en lugar de trasladarlas rápidamente”, afirmó.

Incluso mencionó declaraciones recientes del CEO de YPF, Horacio Marín, quien señaló que la empresa esperará antes de trasladar cualquier aumento del precio internacional del crudo a los combustibles.