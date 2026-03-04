Miguel Ponce sobre los mercados globales: “Hay miedo a que la inflación se descontrole”

En diálogo con Canal E, Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, describió un escenario internacional crítico tras la escalada en Medio Oriente y aseguró que los mercados atraviesan caídas históricas y temor a una estanflación global.

“No es un día feliz para la humanidad, ni para el planeta, ni para nosotros”, afirmó Ponce al comenzar el análisis. Según explicó, el petróleo “está volando”, el dólar se fortalece y las bolsas del mundo operan con fuertes pérdidas ante el miedo a una crisis prolongada.

Petróleo, inflación y riesgo de estanflación

El especialista detalló que el conflicto ya afecta infraestructuras energéticas clave y que el cierre del Estrecho de Ormuz podría agravar la crisis. “El Estrecho de Ormuz sería la yugular energética del planeta”, graficó, al explicar que por esa vía circula una parte sustancial del suministro mundial de energía.

El impacto ya se refleja en los precios: el gas sube con fuerza en Europa y Asia, mientras los bancos centrales enfrentan un dilema. “Hay un miedo a que la inflación se descontrole”, advirtió, en un contexto donde las tasas de interés no pueden bajar sin riesgo de acelerar aún más los precios.

Para Ponce, el escenario que se perfila es preocupante: “La mirada que hay hacia adelante es el terrible temor a entrar en estanflación”, es decir, una combinación de estancamiento económico con inflación elevada.

En los mercados financieros, la reacción es inmediata. “Los inversores aplican una lógica de primero disparo, primero vendo, y después pregunto”, explicó. Las caídas afectan al Dow Jones, Nasdaq y S&P 500, además de las bolsas europeas y asiáticas, mientras crece la demanda de activos considerados refugio.

Escalada regional y temor nuclear

Ponce alertó sobre el riesgo de una expansión del conflicto más allá de los actores iniciales. “Totalmente”, respondió al ser consultado sobre una posible escalada regional, y detalló que nuevos países ya se han involucrado.

Según describió, el ataque a instalaciones estratégicas y la declaración de la Jihad por parte de Irán elevan la tensión a niveles inéditos. “Estamos al borde de un nuevo Hiroshima y Nagasaki”, citó en referencia a advertencias internacionales sobre el riesgo de una confrontación nuclear.

El especialista también enumeró los sectores más afectados por el pánico financiero: acciones tecnológicas, empresas de consumo, aerolíneas y mercados emergentes. Argentina no queda al margen: sube el riesgo país y cae la bolsa local en línea con el contexto global.

En contrapartida, se fortalecen las petroleras, las compañías de defensa y las mineras, beneficiadas por la suba de commodities y el aumento del gasto militar.

Para Ponce, la clave será determinar si se trata de una crisis pasajera o de un cambio estructural en el orden económico mundial. Mientras tanto, el concepto dominante es el de “refugio seguro”: dólar fuerte y salida masiva de activos de riesgo.

