Christian D’Alessandro: “Vamos a ver una mayor cantidad de personas mayores sin derecho a una jubilación”

En diálogo con Canal E, el abogado previsional Christian D’Alessandro alertó sobre el aumento de jubilados que continúan trabajando por necesidad y anticipó que la reforma previsional “es una cuestión de tiempo”, con una posible suba de la edad jubilatoria hasta los 70 años o más.

La situación de los adultos mayores en Argentina atraviesa un momento crítico. Cada vez más jubilados deben reinsertarse en el mercado laboral para poder sostener su poder adquisitivo, en un contexto de inflación que golpea con mayor fuerza a la canasta básica.

“Estamos viendo una degradación del haber del jubilado, no solo de la mínima, sino ya de los haberes medios y altos”, sostuvo D’Alessandro. Según explicó, aunque los incrementos oficiales acompañan el índice inflacionario general, los gastos esenciales crecen por encima del promedio.

En los últimos diez años, la cantidad de jubilados que trabajan aumentó casi un 60%. Actualmente, más de 433.000 están registrados formalmente, pero el número real sería mucho mayor: alrededor de 600.000 se desempeñan en la informalidad. En total, cerca de un millón de jubilados deben salir a trabajar.

“No lo hacen por placer, sino por necesidad, porque no pueden satisfacer la canasta básica”, remarcó el especialista. La mayoría se inscribe en el monotributo para poder facturar en plataformas de delivery o transporte, lo que evidencia un fenómeno creciente de adultos mayores en la economía de plataformas.

Reforma previsional y laboral: más años de trabajo y menos acceso

Para D’Alessandro, la reforma previsional es inminente. “La realidad indica que la reforma previsional va a venir. En breve va a venir, es una cuestión de tiempo”, afirmó. Y advirtió que el principal impacto será el retraso en la edad jubilatoria.

“Lo que va a provocar es una mayor cantidad de adultos mayores trabajando hasta los 70 años, o incluso, en voz baja, se habla hasta los 75”, señaló. Esto, explicó, implicará que más personas mayores permanezcan en actividad no para complementar ingresos, sino para conservar poder adquisitivo ante jubilaciones insuficientes.

En paralelo, cuestionó el impacto de la reforma laboral sobre el financiamiento del sistema. “La reforma laboral implica el desfinanciamiento del sistema de jubilaciones”, afirmó, al advertir que la reducción de aportes y contribuciones afectará directamente las arcas previsionales.

El resultado, según anticipó, será una inversión del problema actual: “Vamos a ver una mayor cantidad de personas mayores sin derecho a una jubilación”, lo que además limitará el acceso de trabajadores jóvenes al mercado laboral.

PUAM y sistema en decadencia

Otro punto crítico es el avance de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima. Sin moratorias amplias vigentes, quienes no reúnen 30 años de aportes son intimados a jubilarse con este beneficio reducido.

“Todos tus aportes se reducen a una PUAM, que es el 80% de una jubilación mínima, porque ni siquiera te compensan los salarios trabajados”, explicó.

Para el abogado, el sistema arrastra fragilidades estructurales: baja natalidad, mayor longevidad y un mercado laboral informal persistente. “Es un sistema que estuvo frágil mucho tiempo y este gobierno la está debilitando aún más, al punto de quiebre”, concluyó.

