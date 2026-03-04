Guerra en Medio Oriente e inflación: “Si el conflicto dura poco, el impacto será cercano al 2%”

En diálogo con Canal E, el economista Iván Cachanosky evaluó el informe de Morgan Stanley que advierte que el conflicto en Medio Oriente podría sumar hasta cuatro puntos de inflación en Argentina, y planteó que el impacto dependerá de la duración y la evolución del precio del petróleo.

Según explicó, el escenario base hoy es moderado. “El informe habla de entre dos y cuatro, marcando cuatro puntos como un límite superior”, señaló, y aclaró que todo dependerá del tiempo que se prolongue la tensión en la región y de si se mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz.

“Si termina durando poco, que yo por el momento creo que es el escenario principal, me parece que entonces va a ser más cerca al 2% que habla este informe que los cuatro”, afirmó. En caso de extenderse el conflicto, el impacto sería mayor por la suba del petróleo, el gas y otros commodities, con efecto directo en combustibles y en el IPC.

Inflación, energía y balanza comercial

Cachanosky remarcó que el aumento del crudo impacta directamente en la estructura de precios local. “El petróleo va directo a combustibles. El IPC tiene una ponderación considerable en combustibles, así que sí, algún daño acá va a haber”, advirtió.

No obstante, planteó una contracara positiva en términos de dólares: “Como Argentina se está transformando en exportador de energía, la balanza comercial sí se va a ver favorecida”. En ese sentido, el shock externo podría fortalecer transitoriamente el ingreso de divisas, clave para el frente cambiario.

Sobre la dinámica de precios, anticipó que la desinflación podría demorarse. “Probablemente la desinflación se empieza a ver entonces a partir de abril, de manera más clara”, estimó, siempre bajo el supuesto de un conflicto breve.

En el corto plazo, advirtió que alimentos volverán a presionar. “Lo que más está tirando para arriba hoy va a ser de vuelta alimentos”, dijo, con impacto directo en la canasta básica y en los sectores de menores ingresos.

FMI, reservas y riesgo país

En materia financiera, el economista puso el foco en los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. Respecto a julio, sostuvo: “El único desafío fuerte que tenés es julio por 4.500 millones de dólares más o menos y es con el fondo, con lo cual va a ser charlable”.

Sin embargo, advirtió que la capacidad de pago aún es limitada. “La capacidad de pago hoy no la tenés, porque por algo tenés las reservas netas negativas”, subrayó.

Uno de los puntos críticos es la acumulación de reservas del Banco Central. “No está tan claro que la compra de dólares se transforme en acumulación de reservas, eso genera un poco de ruido”, explicó, al mencionar que parte de las divisas adquiridas se utilizaron para asistir al Tesoro.

Para que el riesgo país baje de manera sostenida, Cachanosky consideró necesarias dos señales claras: retomar el sendero de desinflación y fortalecer la credibilidad en la política de reservas. “Cuando estás mostrando con claridad que esto va de vuelta para abajo, eso todavía no está ocurriendo”, afirmó.

En paralelo, destacó que el regreso gradual de provincias y empresas a los mercados es una señal positiva, aunque insuficiente sin una macroeconomía más ordenada.

