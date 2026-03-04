Supermercados y precios: “No estamos recibiendo listas con aumentos”

En diálogo con Canal E, Daniel Acuña, gerente de supermercados mayoristas masivos, analizó la evolución de los precios en el sector en medio de la incertidumbre internacional y la suba del petróleo, y llevó tranquilidad al señalar que, por ahora, no se registran nuevas listas con aumentos.

“Por el momento no estamos recibiendo listas con aumentos de precios”, afirmó el directivo, al referirse a la reacción de proveedores frente al contexto global. Sin embargo, aclaró que la situación es reciente y que el impacto podría aparecer en las próximas semanas.

Petróleo, logística y efecto en góndola

Acuña explicó que cualquier incremento en el crudo suele trasladarse primero a combustibles y luego a toda la cadena de comercialización. “Creemos que va a terminar impactando sobre todo lo que es la parte logística”, sostuvo, y remarcó que ese costo atraviesa todo el proceso, desde la producción o importación hasta la llegada al comercio.

Consultado sobre la posibilidad de futuras remarcaciones, fue prudente: “Sí, más que esperarlo sería una de las consecuencias, lo que suele pasar”, reconoció, en relación con el traslado de mayores costos al consumidor final.

No obstante, subrayó que existe un período de análisis antes de modificar precios. “Siempre hay un tiempo, yo no lo llamaría especulativo, pero sí es un tiempo de precaución antes de generar una nueva lista con aumento”, explicó.

El contexto actual de consumo débil también influye en la decisión. “Cualquier modificación en el precio de un producto de góndola impacta exponencialmente en las unidades que vendemos”, advirtió, al señalar que tanto mayoristas como minoristas y proveedores enfrentan un escenario de ventas moderadas.

Menos frecuencia en las remarcaciones

En comparación con años de alta inflación, el ritmo de actualización de precios se desaceleró. “No estamos en los niveles de actualización de precios semanal como era en los años de inflación”, destacó Acuña.

Según detalló, las grandes empresas —en especial multinacionales— suelen enviar listas cada tres o cuatro meses, con incrementos alineados a la inflación del período y ajustes en bonificaciones o descuentos por volumen. Las compañías más pequeñas, en cambio, tienden a espaciar aún más las modificaciones.

“Ahora es mucho más pausado y distante entre una lista y otra”, resumió, marcando un cambio respecto de la dinámica de remarcaciones constantes que caracterizó etapas anteriores.

El mensaje del sector mayorista, entonces, combina cautela y expectativa. Por un lado, no hay aumentos confirmados en las góndolas; por otro, el impacto de factores externos como el petróleo podría alterar ese escenario si se consolidan mayores costos logísticos.

En un contexto de bajo consumo, cualquier ajuste de precios será analizado con especial cuidado para evitar una caída adicional en las ventas, un dato clave tanto para proveedores como para supermercados y comerciantes minoristas.

