El analista político, Roberto Bacman, habló con Canal E y se refirió al discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, el cual generó fuertes repercusiones políticas.

Roberto Bacman contextualizó el marco institucional: “Digamos que el discurso, dentro de las normas que podríamos decir, de las institucionales, de lo que significa, de lo que implica un discurso de estas características, que es el Presidente en la Cámara, como invitado a la Asamblea Legislativa Nacional, para abrir las sesiones ordinarias de este año, del año 2026, debe tener otras características”.

Las definiciones sobre el discurso de Javier Milei

Sobre el tono, señaló que, “más allá de que podemos decir que el discurso fue agresivo, algunos le dicen que fue vulgar y otros afirman que también fue impertinente”. Incluso explicó el concepto: “Impertinente quiere decir que no es pertinente, no es el discurso que un presidente debe dar en una Asamblea Legislativa”.

Para Bacman, hubo una puesta en escena deliberada. “Muchos opinan que, en realidad, esto parecía como todo guionado, como que no fueron reacciones espontáneas de Milei”, planteó. Sobre la misma línea, sintetizó la estrategia: “Yo creo que Milei fue a hacer, como dicen en el barrio, un fulbito para la tribuna”.

Nueva baja de la imagen de Javier Milei

Asimismo, vinculó el discurso con la caída en la imagen presidencial: “Su imagen volvió a bajar y está en el orden del 42%, su imagen, su aprobación de gestión, prácticamente tienen el mismo valor”.

El entrevistado mencionó que el domingo hubo un movimiento táctico. “La verdad, el domingo Milei convirtió el Congreso Nacional en una tribuna política para lanzar o relanzar su gobierno, y lanzar su campaña para el año 2027”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió sobre la intencionalidad comunicacional: “Si algo tiene este Gobierno es que tiene gente que maneja la comunicación”. Además, recordó la lógica electoral previa: “La campaña de Milei estaba basada en una consigna de referencia dominante, que era La Libertad Avanza, el peronismo retrocede”.