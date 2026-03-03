El economista, Lucas Carattini, dialogó con Canal E e hizo hincapié en dos temas centrales de la economía argentina como son la caída de la recaudación impositiva y el crecimiento de la morosidad en el sistema financiero.

Lucas Carattini habló respecto al rol de los ingresos fiscales en la estrategia oficial: “Por qué es importante la recaudación, porque el margen que tiene el Gobierno de seguir teniendo superávit fiscal por el lado de ajustar el gasto ya empieza a tener un límite”.

El impacto del gasto social en la recaudación

Asimismo, detalló que, “prácticamente el 70% o 80% de todo el gasto público es lo que se considera gastos sociales”, lo que reduce el margen de recorte. Por eso, explicó que ahora el foco está puesto en los ingresos: “Ahora todos estamos mirando lo que son los ingresos, porque si vos efectivamente querés bajar impuestos, necesitas necesariamente un mayor nivel de recaudación impositiva”.

Sin embargo, la tendencia actual no acompaña. “En términos reales viene cayendo mes a mes”, afirmó Carattini en referencia al IVA y al impuesto al cheque ajustados por inflación. Esto genera una doble limitación. “Todavía no tenés un nivel robusto de actividad”, destacó y además “es un limitante al plan del Gobierno el querer seguir sacando impuestos”.

Cuándo se podrían eliminar las retenciones

Respecto a una eventual baja de retenciones, sostuvo que debe analizarse con cautela. “Las retenciones son un muy mal impuesto, un impuesto que realmente no debería existir”, afirmó. No obstante, aclaró que su eliminación requiere respaldo fiscal: “Eso lo podés terminar de eliminar en tanto y en cuanto tengas estabilizada la recaudación impositiva y sepas que básicamente no vas a dejar un agujero fiscal”.

El entrevistado también explicó por qué el sector financiero, pese a crecer en intermediación, muestra debilidad bursátil: “Vos tenés empresas o incluso las empresas de consumo que venden a crédito, que tienen hasta 40, 45% de demora en sus préstamos erogados los últimos meses”.

Además, señaló que, “muchos bancos en inversiones de cartera propia no tuvieron los últimos mejores meses”, lo que impacta en los balances. “Cuando vos sumás esos dos fenómenos juntos, bueno, básicamente lo que estás viendo es un muy mal balance de los bancos”, comentó.