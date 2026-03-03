Economía real: “El mundo macro, dicen los industriales, se está matando el micro”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, conversó con Canal E y analizó que la caída del merval, la recesión industrial y la confrontación pública de Javier Milei con empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla encendieron alertas en el sector productivo.

Ariel Maciel describió el clima empresario: “Efectivamente, el mundo macro, dicen los industriales, se está matando el micro”. Según explicó, la estabilidad macroeconómica no está derramando sobre el entramado productivo: “Lo que están planteando es que esa estabilidad macroeconómica que se instaló en el país, de algún modo lo que está haciendo es hundiendo a los enanos en el promedio”.

Se estima un porcentaje mayor de empresas cerrando

Asimismo, advirtió que el impacto se profundiza en la base del sistema. “Va a haber más casos de empresas cerrándose”, planteó. El problema ya no es solo rentabilidad, sino supervivencia: “Se rompió la cadena de pagos”.

Maciel detalló situaciones críticas en el conurbano bonaerense, santafesino y cordobés, donde las PyMEs ya están en cesación de pagos. El dramatismo queda reflejado en una frase que recogió de un empresario: “Lo único que sé es que hace dos días no duermo porque no sé cómo pagar la quincena”.

La confrontación pública con Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla abrió un nuevo frente político-empresarial. En este contexto, recordó el antecedente de la licitación de los caños para Vaca Muerta: “En ese momento ganó Techint, ganó el grupo Techint”.

El acuerdo con Estados Unidos bajo la lupa

Sin embargo, ahora el vínculo se tensionó. Sobre el trasfondo geopolítico, el entrevistado planteó que, “lo importante del acuerdo comercial, que es la letra chica del acuerdo comercial, es sacar a China de lugares claves estratégicos”.

En este sentido, precisó cuáles son esos sectores: “La pelea va a ser, básicamente, por el cobre, va a ser por todos aquellos minerales que resulten escasos en el mundo”. En el caso de Aluar, describió una ruptura abrupta: “Es una confrontación política bien, pero bien puntual”.