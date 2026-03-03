Crecimiento económico: “Los que están perdiendo son los sectores que tienen que ver con lo productivo”

El economista, Federico Vaccarezza, en comunicación con Canal E, analizó los últimos datos del EMAE y sostuvo que el crecimiento económico de 2025 está concentrado en pocos sectores y no refleja una mejora generalizada en la economía real.

“Crecimiento durante el 2025 hubo crecimiento, ahora qué es lo que sucede con ese crecimiento de la economía, que los principales generadores de riqueza que son los rubros y son los sectores en los cuales desagregamos el crecimiento, algunos crecen y otros caen”, explicó Federico Vaccarezza.

Cuáles son los sectores que mostraron un crecimiento

Según detalló, de 16 sectores relevados, sólo tres explican la expansión: “El agro en diciembre creció 32,2%, la finanza según el EMAE se expandieron 14,1% y el petróleo creció 9,1% en diciembre”.

En contraste, Vaccarezza mencionó que otros rubros clave muestran retrocesos: “La industria cayó 3,9%, el comercio en diciembre cayó 1,3%, la administración pública 1,5%, los hoteles y restaurantes 1,5%”.

Asimismo, planteó que esto genera una distorsión: “Los sectores más concentrados en la producción primaria y las finanzas son los que están ganando y los que están perdiendo son los sectores que tienen que ver con el sector productivo estrictamente, con el empleo, con la producción y sobre todo con el consumo”.

Los sectores que tapan el mal momento de la economía real

Por otro lado, el entrevistado subrayó que, “el ruido que hace este crecimiento en estos tres sectores concentrados agro, finanza y petróleo está tapando en cierta medida el grito de desesperación que están atravesando el resto de los sectores de la economía, especialmente de la economía real”.

También planteó que el crecimiento beneficia a una minoría. “Podría decirse en este sentido un 25%”, afirmó al estimar el grupo que se ve directamente favorecido.