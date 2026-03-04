Verano 2026: “La temporada fue un poquito más abajo de las expectativas”

En diálogo con Canal E, Marcos Alesso, gerente de Open Playa, aseguró que la temporada en Aguas Verdes estuvo “un poquito más abajo de las expectativas”, aunque destacó la ocupación plena de carpas y la expectativa puesta en marzo y Semana Santa para consolidar el cierre.

La temporada de verano en Aguas Verdes dejó sensaciones mixtas. Si bien el movimiento turístico fue constante, el consumo mostró signos de retracción en comparación con años anteriores.

Alesso fue claro en su diagnóstico: “La verdad, la temporada fue un poquito más abajo de las expectativas”. Aunque remarcó que para quienes viven todo el año en la costa el flujo turístico “siempre nos sirve económicamente”, reconoció que hubo “un poco menos de volumen o volúmenes más de fin de semana”.

El fenómeno del turismo concentrado entre viernes y domingo marcó el pulso del verano. Según explicó, marzo todavía mantiene buenas perspectivas: “No podría decir que terminó”, afirmó sobre la temporada, y detalló que el verdadero cierre llegará después de Semana Santa.

En ese sentido, subrayó la importancia del calendario: “Si vamos a hacer un cierre de temporada de verano, yo esperaría hasta finales de Semana Santa”, apostando a los fines de semana largos para sostener la actividad.

Consumo moderado y gastronomía en alerta

Uno de los puntos más sensibles fue el gasto en gastronomía. El titular de Open Playa describió un consumidor más selectivo: “La gastronomía no está muy favorecida. Cuando la gente se cuida, no sale a comer todos los días”.

El cambio de hábito fue evidente incluso en familias que alquilan carpas durante toda la temporada. “Antes elegían desayuno, almuerzo, merienda y cena. Hoy por ahí se restringen algunos de los servicios”, explicó, reflejando un escenario de menor continuidad en el consumo.

A pesar de este contexto, el parador logró una ocupación del 100% en sus 80 carpas hasta Carnaval. Alesso defendió el modelo: “Siempre es preferible tener todas las carpas ocupadas, obviamente”, y anticipó que en los meses más tranquilos será clave ofrecer promociones y beneficios a residentes.

Turismo express y crecimiento regional

La cercanía con la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo una ventaja competitiva para Aguas Verdes. Alesso describió el fenómeno del “turismo express”: escapadas breves que permiten resolver vacaciones en pocos días.

“En tres, cuatro horitas volver a estar en su casa”, graficó sobre la tranquilidad que ofrece la proximidad ante cualquier urgencia. Además, destacó el movimiento interno dentro de la propia costa atlántica, con visitantes que llegan desde centros urbanos en expansión.

Mencionó especialmente el crecimiento demográfico de Pinamar y Mar del Plata, cuyos residentes buscan playas más tranquilas a pocos kilómetros.

Para Alesso, la combinación de cercanía, tranquilidad y amplitud de playa posiciona a Aguas Verdes como una alternativa competitiva dentro de la costa atlántica, incluso en un contexto económico más ajustado.

