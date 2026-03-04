El dólar blue cerró en baja este miércoles 4 de marzo y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales del Banco Central subieron en 73 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de 46.208 millones de dólares.

El dólar blue bajó este miércoles 4 de marzo. La divisa paralela se negoció a $1415 en la punta vendedora, con una caída cercana al 0,70% respecto al cierre anterior.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP operó con subas y se ubicó en $1425,54, con una brecha cercana al 0,39% respecto al dólar oficial.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó en $1469,35, con una brecha de aproximadamente 3,48% frente al tipo de cambio oficial.

Dólar cripto

Por su parte, el dólar cripto se negoció en torno a $1469,56 en las principales plataformas.

Dólar tarjeta

El dólar tarjeta operó a $1846, luego de registrar una baja cercana al 1,05% en la jornada.

Dólar oficial

El dólar oficial minorista cotizó en $1420 en el promedio de los bancos.

Por su parte, el dólar mayorista cerró en $1402 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 40 millones de dólares en el mercado cambiario durante la jornada.

En paralelo, las reservas internacionales aumentaron en 73 millones de dólares, por lo que el stock total se ubicó en 46.208 millones de dólares.