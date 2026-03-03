El dólar blue cerró en alza este martes 3 de marzo y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue subió este martes 3 de marzo y se ubicó en $1.425 en la punta vendedora, mientras que en la compra operó en $1.405. La divisa paralela registró una suba diaria del 0,35%.

Por su parte, el dólar oficial también avanzó y cotizó a $1.435 en promedio, con un incremento del 1,41% respecto al cierre anterior.

Dólar MEP

El dólar MEP bajó y operó en $1.432,34. De esta manera, la brecha con el dólar oficial se mantuvo prácticamente estable. En la jornada mostró una variación diaria del 1,3%.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar CCL retrocedió y se comercializó en $1.474,18. La cotización financiera mostró una variación diaria del 0,4%.

Dólar cripto

En el mercado digital, el dólar cripto cotizó en $1.485,99, con una variación mensual del 0,8%.

Dólar tarjeta

El dólar tarjeta subió y se ubicó en $1.865,50, reflejando una variación diaria del 1,41%.

Dólar mayorista

El dólar mayorista cerró en $1.411, con una suba diaria del 0,6%.

Balance del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) en esta oportunidad compró 17 millones de dólares en el mercado cambiario.

Sin embargo, las reservas internacionales cayeron en 382 millones de dólares respecto a la jornada anterior. De esta manera, el organismo cerró el día con un total de 46.135 millones de dólares en reservas.