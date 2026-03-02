Dólar blue hoy lunes 2 de marzo: cómo cerró el oficial, el blue y los demás tipos de cambio

El dólar hoy lunes 2 de marzo de 2026 cerró con mayoría de bajas en las distintas cotizaciones del mercado cambiario. El dólar blue se mantuvo estable en la punta vendedora.

La jornada mostró movimientos acotados en el dólar oficial, el mayorista y los financieros. Así quedaron los valores en el cierre del mercado.

Dólar blue: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se compró a $1.400,00 y se vendió a $1.420,00.

La cotización paralela no mostró variaciones porcentuales en el cuadro informado. Se mantuvo como una de las referencias clave del mercado informal.

Dólar oficial: precio en bancos

El dólar oficial cerró con una cotización de $1.365,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.

En el balance diario registró una baja de -0,4%, según el relevamiento de Rava Bursátil.

Dólar mayorista: valor de cierre

El dólar mayorista terminó la rueda en $1.403,00.

En la comparación diaria retrocedió -0,2%, mientras que en el acumulado anual muestra una variación de -3,7%.

Dólar MEP: leve retroceso

El dólar MEP finalizó la jornada en $1.418,15.

La cotización bajó -0,1% en el día. En el acumulado del año registra una variación de -4,2%.

Dólar CCL: la única suba del día

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en $1.469,31.

Fue la única cotización que mostró una suba diaria, con un avance de 0,3%. En el año acumula una variación de -4,0%.

Dólar tarjeta: valor vigente

El dólar tarjeta se ubicó en $1.839,5.

En la jornada registró una baja de -0,4% y en el acumulado anual retrocede -4,4%.

Balance del Banco Central

Según los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las reservas internacionales se ubicaron en USD 46.517 millones.

En la jornada, la autoridad monetaria registró una compra de divisas por USD 70 millones, de acuerdo al informe diario difundido por el organismo.