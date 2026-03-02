Con el fin de analizar el mercado cambiario argentino, que inició el primer día hábil del mes con cautela e incertidumbre, este medio se comunicó con el operador de PR Cambios, Gustavo Quintana.

Al comienzo de la jornada, Gustavo Quintana explicó que todavía no se registraban operaciones concretas y que el mercado mostraba señales de cautela. “Bueno, por lo pronto, incertidumbre. Las posturas de venta que están en este momento en el mercado indican 1.417 la punta vendedora. Sin operaciones todavía, yo creo que va a tardar un poco más en marcarse las primeras operaciones”, afirmó.

La tensión global y su impacto en el mercado

“Hay cierta incertidumbre, por supuesto, hay impacto de lo que está sucediendo en el mundo. El dólar se está afirmando mucho, el euro cayó a niveles de 1.16, un poco más de 1.16, cuando usted iba a tocar 1.18 la semana pasada”, sostuvo.

Según Quintana, esta dinámica internacional podría trasladarse al mercado argentino y reforzar la demanda de cobertura en moneda dura. “Si se traslada este nerviosismo al mercado local, en Argentina, el price to quality es el dólar. Es decir, es dolarizar posiciones”, explicó.

En esa línea, agregó: “No hay cuenta que darle, no hay un activo que sea más seguro que ese, por lo menos por ahora”.

Los movimiento estaciones en el mercado

Más allá de los factores externos, el entrevistado recordó que el inicio de cada mes suele mostrar comportamientos específicos en el mercado cambiario. Entre ellos, la dolarización de ahorros y los ajustes por operaciones del mes anterior. “Y no hay que olvidarse que hay demanda por atesoramiento siempre en los primeros días del mes. Y el remanente de compensaciones de cierres de operaciones que vencieron la semana pasada”, indicó.

Además, explicó que los movimientos del mercado no suelen definirse de inmediato: “Siempre demora unos días en adecuarse el mercado. Esto va a pasar esta semana, seguramente hasta mediados de semana yo creo que no va a haber un panorama muy claro de la evolución del tipo de cambio”.