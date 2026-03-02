Julio Gambina: “Aquello que está vinculado al mercado interno está generando destrucción de empleo”

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias encabezada por el presidente Javier Milei, el economista, Julio Gambina, en diálogo con Canal E, cuestionó el rumbo económico y advirtió que el crecimiento actual “no tiene que ver con el bolsillo de la mayoría”.

“Era una visión edulcorada del Presidente, restringida y sin discriminar. Fue un discurso de campaña donde habla del crecimiento económico argentino de los últimos dos años”, sostuvo Julio Gambina. Según explicó, Javier Milei destacó sectores como el agro, la minería y la energía, pero “tiene muy poco impacto en el empleo, por ejemplo, e incluso poco impacto en cómo eso genera actividad económica hacia el interior del país”.

Se consolida la destrucción del empleo

Luego, manifestó que el problema central es estructural: “Marca una macroeconomía en crecimiento, pero donde aquello que está vinculado al mercado interno está generando destrucción de empleo, cierre de empresas y, por lo tanto, disminución de ingresos que afecta al consumo popular”.

En ese contexto, Gambina cuestionó el peso del IVA en la recaudación: “El principal impuesto en la Argentina es el IVA. Y el IVA está vinculado al consumo interno”. Y advirtió: “Si el futuro de la economía argentina sigue el ritmo del presente, es un crecimiento económico que no genera recursos para el Estado”.

El resurgir de la motosierra

También vinculó este escenario con el ajuste fiscal: “Imaginar que el crecimiento actual, la perspectiva del crecimiento, el tipo de recaudación que tiene la Argentina, va a profundizar la política de ajuste. La llamada motosierra va a funcionar aún más”.

Sobre el empleo público e industrial, el entrevistado planteó: “Si hay una caída de empleo público, que hasta ahora es de aproximadamente unos 50.000 trabajadores, eso continuará”. A su vez, mencionó que, “según la UIA, el empleo industrial ha caído en 60.000 puestos de trabajo, la perspectiva es que siga cayendo el empleo industrial”.