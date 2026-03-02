Ramiro Tosi: “Por ahí veamos al riesgo país acercándose a la zona de los 600 puntos básicos”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, conversó con Canal E y se refirió a que la volatilidad internacional impacta de lleno en el mercado financiero argentino.

Ramiro Tosi describió la apertura del mercado estadounidense: “Recién acaba de abrir el mercado americano, con un recorrido de rueda bastante previsible, las acciones vinculadas al sector del petróleo con fuertes alzas de la mano del 13% de la suba del WTI”.

El panorama de los bonos americanos

En paralelo, señaló: “Suben los bonos del Tesoro Americano, por eso tenés la tasa del Tesoro a 10 años alrededor del 4%, y caídas en los principales índices de entre el 1,5 y el 1,7%”.

En cuanto a Argentina, Tosi explicó que, “en lo que son los dólares financieros, todavía los tenés más o menos al mismo nivel que el viernes pasado, en 1.425 para el MEP, 1.470 para el CCL, y un mayorista que, si bien abrió el alza, tiene un alza del 0,6%, alrededor de los $1.407, con lo cual, pareciera ser bastante contenido”.

Se estima un aumento del riesgo país en el corto plazo

Donde sí observó tensión fue en la deuda: “Tenés más impacto en los bonos soberanos, que están cayendo entre 1 y 1,5%, así que por ahí veamos al riesgo país acercándose a la zona de los 600 puntos básicos”.

Sobre el pago de USD 4.200 millones en bonares y globales, el entrevistado afirmó que, “el Gobierno se dio cuenta de que la baja del riesgo país le iba a llevar más tiempo y que probablemente no iba a llegar a colocar a la tasa que quería, que seguramente esté por abajo del 8%, y entonces empezó este programa financiero”.

En este sentido, detalló la estrategia: “Empezar con estas licitaciones quincenales de 250 millones de dólares”. Y describió el resultado inicial: “Recibió ofertas por casi 1.200 millones y tomó efectivamente el monto que había anunciado, 150 millones”.