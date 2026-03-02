Perfil
Sector financiero

Ramiro Tosi: “Por ahí veamos al riesgo país acercándose a la zona de los 600 puntos básicos”

En el comienzo de la jornada se vio cierta tensión en lo que tiene que ver con la deuda, “tenés más impacto en los bonos soberanos, que están cayendo entre 1 y 1,5%”, indicó el economista.

Ramiro Tosi: “Por ahí veamos al riesgo país acercándose a la zona de los 600 puntos básicos” | Cedoc

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, conversó con Canal E y se refirió a que la volatilidad internacional impacta de lleno en el mercado financiero argentino.

Ramiro Tosi describió la apertura del mercado estadounidense: “Recién acaba de abrir el mercado americano, con un recorrido de rueda bastante previsible, las acciones vinculadas al sector del petróleo con fuertes alzas de la mano del 13% de la suba del WTI”.

El panorama de los bonos americanos

En paralelo, señaló: “Suben los bonos del Tesoro Americano, por eso tenés la tasa del Tesoro a 10 años alrededor del 4%, y caídas en los principales índices de entre el 1,5 y el 1,7%”.

En cuanto a Argentina, Tosi explicó que, “en lo que son los dólares financieros, todavía los tenés más o menos al mismo nivel que el viernes pasado, en 1.425 para el MEP, 1.470 para el CCL, y un mayorista que, si bien abrió el alza, tiene un alza del 0,6%, alrededor de los $1.407, con lo cual, pareciera ser bastante contenido”.

Se estima un aumento del riesgo país en el corto plazo

Donde sí observó tensión fue en la deuda: “Tenés más impacto en los bonos soberanos, que están cayendo entre 1 y 1,5%, así que por ahí veamos al riesgo país acercándose a la zona de los 600 puntos básicos”.

Sobre el pago de USD 4.200 millones en bonares y globales, el entrevistado afirmó que, “el Gobierno se dio cuenta de que la baja del riesgo país le iba a llevar más tiempo y que probablemente no iba a llegar a colocar a la tasa que quería, que seguramente esté por abajo del 8%, y entonces empezó este programa financiero”.

En este sentido, detalló la estrategia: “Empezar con estas licitaciones quincenales de 250 millones de dólares”. Y describió el resultado inicial: “Recibió ofertas por casi 1.200 millones y tomó efectivamente el monto que había anunciado, 150 millones”.

