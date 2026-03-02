Alberto Ruskolekier sobre el conflicto en Medio Oriente: “La guerra está en toda su extensión, es un conflicto bélico regional”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en comunicación con Canal E, se refirió a que la escalada bélica en Medio Oriente volvió a sacudir el escenario internacional y plantea fuertes impactos económicos y geopolíticos.

“El escenario bélico nuevamente se reanudó, diría yo, el sábado pasado, durante la mañana, cuando Israel y Estados Unidos comenzaron el ataque a la República Islámica de Irán”, explicó Alberto Ruskolekier, quien remarcó que el inicio del conflicto tomó por sorpresa incluso a los propios servicios de inteligencia iraníes.

Una interceptación de información clave

Asimismo, detalló que, “hubo una fuga de información que capturaron los servicios de inteligencia americanos e israelíes”, lo que permitió anticipar una reunión clave de la cúpula del régimen iraní. “Se iban a reunir en la mañana del sábado un montón de líderes, entre ellos el líder supremo el Ayatollah Khamenei, ya muerto en el ataque que se realizó el día sábado”, afirmó.

Según Ruskolekier, el error estratégico fue decisivo: “Haber concentrado a las cabezas más importantes en un solo edificio, precisamente esto es lo que activó el adelantamiento del ataque”. Y agregó: “Quedó prácticamente descabezado todo el aparato”.

Los distintos ataques de Irán en el bloque regional

La ofensiva militar no se limitó a Israel. “Empezó también no solamente a atacar a Israel, no solamente a atacar las bases norteamericanas que hay en Qatar”, señaló, y advirtió que Irán amplió el conflicto a toda la región. “Fue bombardeado Omán, fue bombardeado Dubái, fue bombardeado Arabia Saudita”, enumeró.

Incluso, el entrevistado reveló que, “una de las refinerías más grandes de petróleo, de las nueve que tiene Arabia Saudita, de las más grandes que produce hasta un millón de barriles por día, también fue bombardeado por Irán”. Según planteó, esto confirma que “la guerra está en toda su extensión, es un conflicto ya escenario bélico regional”.

En el plano político, subrayó que, “Arabia Saudita se unió oficialmente a la coalición militar entre Israel y Estados Unidos”, mientras que el Consejo de Cooperación del Golfo “emitió un comunicado muy fuerte condenando el ataque que realizó Irán”.