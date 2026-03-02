Sube el petróleo por el conflicto con Irán: qué recomiendan los operadores bursátiles

El operador bursátil, Nicolás Borra, en contacto con Canal E, analizó que el conflicto en Medio Oriente volvió a generar tensión en los mercados internacionales, aunque su impacto inicial fue menor al esperado.

“La verdad que esperábamos un impacto mayor, tanto en el mercado internacional sobre todo, y no lo estamos viendo”, afirmó Nicolás Borra. Según detalló, “parece que el mercado tenía un poco descontado el tema este del conflicto con Irán, apenas bajando medio punto, el S&P 500 y el Nasdaq”.

Fuerte suba en los commodities energéticos

Sin embargo, advirtió que el movimiento más fuerte se dio en los commodities energéticos: “Sí vemos que el crudo subió bastante de precios, sobre todo en los futuros”. En ese sentido, destacó que, “el instrumento uso, que está vinculado a la cotización del petróleo americano, apreciándose fuertemente”, junto con “la volatilidad, el VIX también apreciándose, y los commodities clave conservadores, como puede ser el oro”.

Sobre qué hacer en escenarios de alta incertidumbre, Borra planteó: “Nosotros tenemos la postura de que, por ejemplo, si estaba posicionado en instrumentos vinculados al petróleo, sería una excelente toma de ganancia”.

También explicó que el contexto político estadounidense juega un rol central: “El primer mandatario americano siempre ha tenido como política de estado un petróleo barato”. Sobre la misma línea, indicó que busca “mermar los efectos inflacionarios y utilizarlo políticamente en su región”.

La suba del petróleo en lo que va del 2026

En ese marco, el entrevistado recordó que, “desde principio del año hasta hoy, lo que es el índice de uso del petróleo americano ha subido un 26%”, algo que definió como “problemático para la política estadounidense”. Por eso, anticipó que, “va a empezar a haber alguna sobreoferta de parte del OPEP o países aliados para poder bajar el precio del crudo”.

Sobre las acciones del sector energético, expresó: “En cuanto a lo que serían las petroleras, la verdad sería un trail corto, yo no me posicionaría a largo”.