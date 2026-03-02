Guerra en Medio Oriente: qué pasa con YPF, los bancos y el bono AL27

El economista, Lionel Fernández, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los mercados globales y su repercusión directa en la economía argentina.

Lionel Fernández explicó por qué Argentina se ve particularmente afectada: “Argentina, como tiene una bolsa muy energética y financiera, tenés, obviamente, el merval, que es como terminan en la jornada”. También detalló el comportamiento dispar de los activos: “YPF está más de 3% arriba, PAN con más de 3% arriba vista también por ahí, y los bancos muy abajo”.

Repercusiones en los bonos de largo plazo

Asimismo, remarcó que el golpe más fuerte se observa en la deuda de largo plazo. “En los bonos largos, que es donde se calcula arriba el país, que son bonos de 10 años, obviamente, se pega fuerte”, planteó.

Fernández también explicó por qué el nuevo bono corto muestra mayor estabilidad: “El bono A27, que es bien cortito, que tiene poca duration, que paga todos los meses, la verdad que no se siente la baja”.

Estabilidad en el bono AL27

Sobre su rendimiento, resaltó: “Por eso rinde menos de 6%. Si no, tienen un loco que poner un bono argentino rindiendo tantos puntos”. Y agregó: “Es el único país de 150 puntos, o sea, no existe”.

El entrevistado analizó el dilema del Gobierno entre inflación y crecimiento: “Cuando haya confianza y haya un poquito más de pesos, en el mercado no quiere el Gobierno eso, porque si pone más pesos tiene miedo que se vaya el dólar, y si se va el dólar tiene miedo que se vaya la inflación”.

A su vez, advirtió sobre la dificultad de reactivar el crédito: “Hay muchas moras en tarjetas, hay muchas moras en créditos, hay moras que a la vez pocos pesos, y a la vez pocos pesos hay poco para el negocio de los bancos”.