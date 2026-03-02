Luis Bolomo: “El precio del petróleo nadie lo puede definir ni anticipar”

En diálogo con Canal E, Luis Bolomo, especialista en petróleo, explicó cómo la tensión bélica en Medio Oriente y el rol estratégico del Estrecho de Ormuz influyen en la suba del precio internacional del crudo.

“El precio del petróleo nadie lo puede definir, ni anticipar”, aseguró, citando incluso a referentes históricos del sector. Según explicó, el impacto del ataque a Irán debe analizarse con foco en la estructura comercial del crudo iraní. “La producción de Irán, el 86% la compra China, el 14% restante se vende en el mercado informal”, detalló. En ese sentido, remarcó que el vínculo comercial entre China y Estados Unidos podría amortiguar un impacto mayor en el comercio internacional.

Estrecho de Ormuz y oleoductos alternativos

Uno de los puntos más sensibles es el paso estratégico por el Estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico. “Es un estrecho por el cual pasa más o menos el 30% de la producción mundial de petróleo”, subrayó Bolomo.

El temor del mercado es que una escalada bélica impida la navegación por esa vía clave. Sin embargo, el especialista aportó un dato técnico relevante: “Hay dos oleoductos y un gasoducto, entre los dos oleoductos transportan 6.800.000 barriles por día que evitan pasar por el estrecho de Ormuz”.

Esas infraestructuras permiten redirigir parte del flujo energético hacia rutas alternativas que conectan con el Océano Índico y el Pacífico, reduciendo el riesgo de desabastecimiento global.

¿Puede el barril llegar a 100 dólares?

En términos de mercado, Bolomo consideró que la suba actual responde más a expectativas financieras que a un problema real de oferta. “Hoy hay un movimiento respecto al precio del petróleo que tiene mucho que ver con la visión financiera del negocio petróleo”, afirmó.

El barril ya habría subido alrededor de 20 dólares y podría aumentar otro tanto en el corto plazo. “Probablemente aumente otros 20 dólares más y durante un plazo de dos o tres meses esto suceda, o sea que bordee los 100 dólares”, estimó.

No obstante, prevé que el escenario sea transitorio. “Mientras esto pasa se van a estar reacondicionando los oleoductos y el precio va a volver a estabilizarse”, explicó.

Además, destacó que el contexto geopolítico actual es distinto al de las crisis petroleras de hace medio siglo. Países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos mantienen acuerdos estratégicos con Estados Unidos e Israel, lo que garantiza continuidad en el suministro.

Para Bolomo, la clave está en la capacidad de adaptación logística y en los acuerdos dentro de la OPEP. El mercado, concluyó, atraviesa un pico de volatilidad, pero no necesariamente una crisis estructural de abastecimiento.

