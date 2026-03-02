Eugenia Muzio: “El presidente pone de un lado a la industria y del otro lado a la energía, a la minería, a la agroindustria”

En diálogo con Canal E, la periodista económica Eugenia Muzio analizó el discurso de apertura de sesiones de Javier Milei y explicó cómo el Presidente proyecta trasladar el eje productivo del conurbano bonaerense hacia Vaca Muerta y la Cordillera.

“En su discurso no dio demasiados anuncios respecto de reformas económicas que vaya a hacer”, afirmó, aunque remarcó que sí hubo señales claras sobre el rumbo del modelo productivo.

El “Gran Neuquén” y el nuevo eje energético

Uno de los conceptos más fuertes fue la idea de un “Gran Neuquén” vinculado al desarrollo de Vaca Muerta. “El Gran Neuquén en pocos años va a ser una de las nuevas metrópolis argentinas”, citó Muzio sobre las palabras del mandatario.

La periodista explicó que el foco está puesto en la explotación de recursos energéticos y minerales, especialmente en la formación de shale neuquina y en la Cordillera de los Andes, en comparación con el modelo chileno de cobre. “Es potencialmente un nuevo actor político económico que le va a disputar en algún punto al campo el ingreso de las arcas del Banco Central”, analizó.

Según detalló, el Presidente planteó que, si Argentina explotara el cobre como Chile, podría generar un millón de empleos, y que el RIGI aportaría otros 60.000 puestos. Sin embargo, advirtió que se trata de estimaciones difíciles de verificar y que la minería no es intensiva en mano de obra como la industria.

Industria versus recursos naturales

Para Muzio, el trasfondo es una redefinición del esquema productivo nacional. “El presidente pone de un lado a la industria y del otro lado a la energía, a la minería, a la agroindustria”, explicó, marcando una dicotomía cada vez más evidente.

En ese contexto, señaló las críticas presidenciales hacia empresarios industriales como Javier Madanes Quintanilla y el grupo Techint, a quienes volvió a cuestionar públicamente. “Otra vez estamos ante un presidente que lo que hace es subir al ring a la industria y ponerse en contra de estos empresarios de mucho peso en la Argentina”, afirmó.

El mensaje también tiene una dimensión política. El traslado del eje productivo desde el Área Metropolitana de Buenos Aires hacia el sur impacta sobre el histórico bastión del peronismo. Aunque Muzio relativizó que sea un mensaje directo al gobernador Axel Kicillof, consideró que sí interpela al peronismo en su territorio tradicional.

Finalmente, aclaró que no necesariamente se trata de mudar empresas ya instaladas, sino de orientar el crecimiento futuro hacia la energía y la minería. “Lo que se desarrolle en términos productivos sea en función de la cadena de valor de la energía y la minería”, concluyó, al definir lo que considera el corazón del nuevo modelo económico libertar

