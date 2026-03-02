Gustavo Damián González: “Milei se sacó el traje de presidente y volvió en estado puro”

En diálogo con Canal E, Gustavo Damián González, analista político, analizó la apertura de sesiones de Javier Milei en el Congreso y advirtió que el Presidente priorizó la confrontación y dejó señales de una profunda reforma estructural.

Para González, la puesta en escena fue clara: “Ayer me parece que el presidente se sacó un poco el traje de presidente y volvió Milei en estado puro”.

Según el analista, el mandatario retomó el tono de campaña, con fuertes cruces hacia la oposición y guiños pensados para la viralización en redes. “Pareció que fue hacer alguna parte de stand-up para ser tomada por las redes y que eso se reproduzca un poco por las redes”, sostuvo, al describir el clima confrontativo que atravesó la Asamblea Legislativa.

Reforma del Estado y 90 proyectos en paquete

Más allá del tono, González puso el foco en el anuncio estructural: el envío de 90 proyectos de ley en paquete. “Nos está indicando que hay un ciclo donde está pensando en ni más ni menos que una reforma del Estado”, afirmó. Y reforzó: “Si va a mandar 90 proyectos en paquete, estamos hablando, sin mencionarlo con este nombre, pero no es ni más ni menos que reforma del Estado”.

El analista remarcó que no se trató de iniciativas aisladas, sino de un esquema integral que recuerda a leyes ómnibus anteriores. En ese marco, destacó que Milei mencionó con nombre y apellido a funcionarios y dirigentes cercanos, pero evitó referencias explícitas a aliados clave como el PRO o el radicalismo.

También señaló que el Presidente dedicó más tiempo a confrontar con el peronismo que a tender puentes políticos. “Se dedicó mucho más a la parte negativa, a confrontar con la bancada del peronismo”, explicó.

Congreso, reelección y oposición debilitada

De cara al año legislativo, González planteó un escenario favorable para el oficialismo. “Si todo sigue como ahora, Milei no va a tener demasiados problemas en aprobar las leyes”, aseguró, al mencionar el respaldo de aliados naturales y circunstanciales, como gobernadores.

No obstante, advirtió sobre la volatilidad política argentina: “Lo que hoy es, mañana puede no serlo”, una frase que utilizó para describir la dinámica cambiante del poder en el país.

Para el analista, el oficialismo cuenta con una ventaja clave: liderazgo y agenda. “Hoy tiene todas para ganar. Hoy se siente ganador”, afirmó. Y completó el diagnóstico con una comparación directa: “Tenemos a un liderazgo por un lado, presidente de la Nación, que fija agenda, que sigue teniendo fuerte legitimidad, y una oposición totalmente debilitada, que no tiene agenda, que no tiene liderazgo”.

En ese contexto, evaluó que no solo el paquete legislativo podría avanzar, sino también una eventual reelección presidencial. Sin embargo, dejó una advertencia abierta: en la Argentina, la estabilidad nunca está garantizada.

