Mercados en alerta: sube el petróleo, cae la Bolsa y crece la presión sobre la deuda argentina

En diálogo con Canal E, Guillermo Hang, economista, analizó el impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán en los mercados internacionales y aseguró que, si la guerra se prolonga, Argentina enfrentará un escenario financiero más complejo.

La Bolsa de la Ciudad de Buenos Aires acumula su quinta caída consecutiva, el riesgo país se acerca a los 600 puntos y el petróleo registra fuertes subas. Para Hang, el origen es claro: la tensión geopolítica potencia la volatilidad y abre la puerta a movimientos especulativos.

“La situación geopolítica genera mayor volatilidad per se”, afirmó, y señaló que grandes fondos están especulando con commodities como el crudo. Incluso consideró que la reacción inicial pudo haber sido exagerada: “Pareciera como que fue una reacción un poco sobredimensionada sobre algunos activos”.

Sin embargo, advirtió que si no hay un final rápido del conflicto, el petróleo podría sostener valores elevados o incluso subir más. La clave, explicó, está en la duración y profundidad de la guerra.

Dólar fuerte, tasas en alza y deuda en la mira

Hang planteó una hipótesis central: el mercado cree que Estados Unidos terminará imponiéndose, pero no en el corto plazo. “Pareciera que los mercados creen que EEUU va a ganar esta guerra, pero que no va a ser tan rápido ni tan fácil”, sostuvo.

El fortalecimiento del dólar frente a otras monedas sería una señal en ese sentido. Pero al mismo tiempo, el aumento en el rendimiento de los bonos y en las tasas de interés internacionales enciende alertas para economías frágiles como la argentina.

“Si las tasas de interés internacionales suben, es un problema para Argentina”, remarcó. Con una estructura de deuda exigente y vencimientos en el horizonte, cualquier encarecimiento del financiamiento externo complica la estrategia oficial.

El economista también puso el foco en la vulnerabilidad estructural del país: “La economía argentina no está estabilizada, no está saneada, y esto no ayuda para nada”. En un contexto global adverso, cada episodio de estrés financiero obliga a recurrir a medidas extraordinarias.

Dependencia financiera y riesgos a futuro

Consultado sobre el alineamiento con Estados Unidos, Hang diferenció lo comercial de lo financiero. “En materia financiera y en materia de seguridad… el gobierno ha definido a Estados Unidos como un socio”, explicó.

Si el conflicto se resuelve rápidamente, Argentina podría beneficiarse por mayores exportaciones energéticas. Pero si la guerra se extiende, el país enfrentará mayores costos financieros y presión sobre su deuda externa.

Además, advirtió que un eventual debilitamiento político de la administración estadounidense podría tener efectos indirectos sobre la Argentina, dada su actual dependencia financiera.

En síntesis, el escenario internacional combina dólar fuerte, tasas en alza y petróleo elevado. Para una economía con fragilidad estructural, el margen de error es mínimo y el desenlace del conflicto será determinante.

